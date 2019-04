Mandag var der præmiere på ottende og sidste sæson af serien Game of Thones. Første afsnit blev sendt for otte år siden.

Måske er du en af de mange fans, der har fulgt seriens karakterer helt fra begyndelsen. Men har du lagt mærke til, hvor meget de har udviklet sig hen over de seneste otte år?

Hvis ikke, så får du billederne her.

Isaac Hempstead-Wright

Foto: Jason Merritt/Angela Weiss Vis mere Foto: Jason Merritt/Angela Weiss

Den i dag 20-årige skuespiller fra Storbritannien spiller karakteren Bran Stark i serien.

Karakteren Bran Stark er syv år gammel i den første sæson af Game of Thrones, og skuespilleren Isaac Hempstead-Wright var kun 12 år.

»Det føles som om, at jeg har levet hele mit liv og karriere allerede, men jeg er jo først lige begyndt,« siger han til GQ.

Emilia Clarke

Foto: Velery Hache/Angela Weiss Vis mere Foto: Velery Hache/Angela Weiss

Hun er i dag 32 år og har ligesom Isaac Hempstead-Wright været med fra første sæson af serien, hvor hun spiller Daenerys Targaryen.

Den brittiske skuespiller var altså 24 år gammel, da første sæson kom på skærmen.

Mens optagelserne var i gang var hun meget plaget af smerter og træthed. Det viste sig, at Emilia Clarke havde en livstruende blødning i hjerne, som hun blev opereret for.

»Når jeg havde det værst, ville jeg bare gerne ende det hele. Jeg bad sygeplejerskerne om bare at lade mig dø,« siger hun til The New Yorker.

Men hun kom på benene igen og var få uger efter, hun blev udskrevet, tilbage på optagelserne til serien.

Dog varede det ikke længe, før hun igen var tilbage på operationsstuen.

Det var under optagelserne til tredje sæson, men igen kom hun hurtigt tilbage og er i dag ikke plaget af sygdommen.

Nikolaj Coster-Waldau

Foto: Anders Debel Hansen/Martin Sylvester Vis mere Foto: Anders Debel Hansen/Martin Sylvester

Den 48-årige dansker spiller karakteren Jamie Lannister og har også været med fra begyndelsen.

Nikolaj Coster-Waldau har en af hovedrollerne i serien og er sammen med ti andre, der medvirker i serien, blevet portrætteret på et frimærke i Storbritannien.

Ud over at pryde et frimærke, så gav rollen ham også titlen som en af verdens bedst betalte skuespillere i 2017, skriver Variety.

Maisie Williams

Foto: Jason Merritt/Caitlin Ochs Vis mere Foto: Jason Merritt/Caitlin Ochs

Den i dag 22-årige skuespiller spiller karakteren Arya Stark, som er prinsesse i kongedømmet 'The North.'

Den brittiske skuespiller ser frem til at være færdig med Game of Thrones og forme sin videre karriere.

»Det er tid til at se positivt på fremtiden og forsøge at forme en karriere uden at være bundet til noget,« siger hun til Time.

Sophie Turner

Foto: Jason Merritt/Caitlin Ochs Vis mere Foto: Jason Merritt/Caitlin Ochs

Hun er i dag 23 år og har siden første sæson spillet karakteren Sansa Stark.

Den britiske skuespiller har ikke kun fået en stor pose penge og en masse kendisfaktor ud af rollen i Game of Thrones.

Hun har nemlig også fået sig en kæreste: Joe Jonas, der havde set hende på skærmen og skrevet en besked til hende via Instagram. De to skal snart giftes.

Joe Jonas synger i gruppen Jonas Brothers.