Emilia Clarke og Kit Harington måtte virkelig lide under indspilningerne til den ottende og sidste sæson af 'Game of Thrones'.

Det er nemlig både kedeligt, svært og smertefuldt at ride på drager, som de gør i første afsnit af den nye sæson.

»Jeg var til stede, da Kit prøvede at komme op på den første gang og gjorde alt for at være cool. Han forsøgte at se ud, som om han var vant til det«, siger Emilia Clarke til B.T.

I rollen som dragedronningen Daenerys har hun skullet foregive at ride på de enorme drager mange gange, mens Kit Harington aldrig havde prøvet det før ottende sæson.

»Jeg var jeg ret sikker på, at der var tale om et anatomisk problem,« siger hun og hentyder sandsynligvis til hans ædlere dele. Det var tydeligvis en ubehagelig position for Kit Harington at sidde på dragen.

»Han forsøgte at skjule det, men efter et stykke tid gav han op og sagde, at det gjorde virkelig ondt.«

I 'Game of Thrones' er Jon Snow tydeligvis skræmt over at sidde på Daenerys' drage, og det var den 32-årige Kit Harington også i virkeligheden.

»Han ser bange ud - og det bør han så sandelig også gøre,« siger Emilia Clarke smilende.

Brugte flere uger på dragen

»Der var en god grund til, at Kit klagede sig, for det tog meget lang tid at indspille.«

Emilia Clarke havde desuden advaret Kit Harington om, at det ser glamourøst ud at ride på en drage på film, men at det er mindre sjovt i virkeligheden.

»Man tilbringer flere uger i et stort grønt rum og foregiver at sidde på en drage med vind, der blæser i ens ansigt,« siger Kit Harington til B.T.

»Det er jo heller ikke naturligt for Jon Snow.«

Den 32-årige Kit Harington var overrasket over, hvor krævende det var at foregive at kunne ride på en drage.

»Det er som at være alene på en rutsjebane, og det er sjovt de første par gange, men man sidder jo spændt fast, og det går ret voldsomt for sig.«

Kit Harington beklagede sig også gevaldigt over, hvor kedeligt det var.

»Emilia og jeg konkurrerer altid om, hvem der kan beklage sig mest,« siger Kit Harington, der plejer at beklage sig over det kolde klima, han altid skulle filme i til Winterfell, og sit tunge kostume.

Helvedes kedeligt

»Jeg måtte give hende ret i, at det var helvedes kedeligt at ride på den buk i flere uger.«

Den første gang, Emilia Clarke red på en drage, var i Osuna i Spanien. Her sad hun på en form for mekanisk saddel, mens en fane fik hendes gyldne lokker til at flagre i vinden.

»Nu er det nærmest en grøn flyvemaskine, som er seks meter oppe i luften, og der er otte forskellige led, der kan bevæge sig,« siger Emilia Clarke om den tekniske opgradering

»Og så er der en form for kontrolpanel på siden af den.«

Det er fysisk krævende at sidde på den enorme mekaniske maskine, der ved hjælp af 'green screen' blive til en drage, og det tager omkring tre dage at indspille 10 sekunder af Daenerys på dragen.

»De har ikke gjort det nemmere. De gjorde det hele tiden sværere,« fastholder hun om holdet bag serien.

Men selvom det var svært, er det dog alligevel først og fremmest dragerne, Emilia Clarke vil huske 'Game of Thrones' for. Hun har dem alle tre tatoveret på sit højre håndled.

»Da serien havde forladt mig, og Daenerys havde forladt mig, vidste jeg, at jeg måtte erstatte dem med en markering på min krop, der ville vare evigt.«