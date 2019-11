HBO-serien 'Game of Thrones' har millioner af fans verden over, og de var bestemt ikke tilfredse med, hvordan den sluttede tidligere på året.

Nogle fans var så utilfredse, at de samlede to millioner underskrifter, der skulle tvinge HBO til at lave afslutningen om.

Det er som bekendt ikke sket, men nu fortæller en af de centrale skuespillere til Metro UK, at der faktisk findes en anden afslutning:

»Altså, vi lavede en alternativ afslutning. Det var mest for sjov, men jeg ved ikke, om det er noget, jeg må fortælle jer om.«

Kristofer Hivju udtaler, at der findes en anden afslutning af Game of Thrones-fansene. Foto: MARIO ANZUONI Vis mere Kristofer Hivju udtaler, at der findes en anden afslutning af Game of Thrones-fansene. Foto: MARIO ANZUONI

Ordene kommer fra norske Kristofer Hivju, der spiller karakteren Tormund Giantsbane i 33 episoder.

40-årige Hivju nægtede at give flere informationer til pressen:

»Jeg fortæller jer ikke andet end, at det var sjovt.«

Selvom 'Game of Thrones' er en de mest anerkendte serier nogensinde, så ønskede mange fans, at ottende sæson blev skrevet om med 'kompetente' manuskriptforfattere.

De negative reaktioner overraskede skuespillerne, mens programchef hos HBO, Casey Bloys, ser mere positivt på det.

Han mener, det viser, hvor passioneret en fanskare 'Game of Thrones' har.

Trods utilfredsheden kan der ikke sættes en finger på serien i det store billede - den har eksempelvis vundet hele 12 Emmys-priser.

'Game of Thrones' kørte på streamingtjenesten HBO fra 2011 til 2019, og alle sæsonerne kan stadig ses.