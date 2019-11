Game of Thrones er en af de mest populære serier, der er blevet produceret de seneste mange år, og den nåede sin afslutning tidligere på året med sin ottende sæson.

Serien blev sendt for første gang i 2011 på streamingtjenesten HBO, hvor den blandt andet blev kendt for sine mange sexscener, hvor skuespillerne optræder uden tøj på.

Nu fortæller Emilia Clarke, der spiller Daenerys Targaryen, at hun havde det rigtig svært med at lave de nøgne scener:

»Før havde jeg kampe på optagelserne, hvor jeg havde det sådan: 'Nej, tæppet bliver oppe i dag',« udtaler hun ifølge Mirror.

Emilia Clarke siger, at hun havde svært ved at lave optagelser uden tøj i Game of Thrones. Foto: ANGELA WEISS Vis mere Emilia Clarke siger, at hun havde svært ved at lave optagelser uden tøj i Game of Thrones. Foto: ANGELA WEISS

Udtalelserne fra 33-årige Clarke kom, da hun gæstede skuespilleren Dax Shepard's podcast, 'Armchair Expert'. Hun tilføjede, hvordan de andre på optagelserne reagerede:

»De var sådan lidt: 'Du ønsker ikke at skuffe dine Game of Thrones-fans', mens jeg var sådan: 'Fuck jer'.«

Den engelske skuespiller var ikke mere end 23 år, da hun begyndte optagelserne til serien, og hun fortæller, at hun sad og græd, inden hun skulle skyde bestemte scener.

Emilie Clarke var lige blevet færdig på dramaskolen, da hun fik tilbudt rollen som Daenerys Targaryen, og hun var derfor relativt urutineret, da optagelserne begyndte.

Clarke fortæller i podcasten, at det var en af hendes kollegaer, der opfordrede hende til snakke åbent om hendes problemer med at være nøgen.

Kollegaen var Jason Momoa, der spillede Khal Drogo i serien. Clarke og Momoa havde et par sexscener sammen i første sæson.

Mirror skriver, at Emilia Clarke blev mere 'kyndig' i sine roller efter snakken med Jason Momoa.

Game of Thrones tæller 73 afsnit, og danske Nikolaj Costa-Waldau spiller ridderen Jamie Lannister. Alle otte sæsoner kan ses på HBO.