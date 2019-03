Den kommende ottende og sidste sæson af 'Game of Thrones' kunne have været uden en af seriens helt store stjerner.

32-årige Emilia Clarke, der spiller dragemoderen Daenerys Targaryen i HBO's megasucces af en fantasy-serie, afslører nu, at hun i de første sæsoner flere gange kæmpede for sit liv.

I et personligt essay i The New Yorker fortæller Emilia Clarke, hvordan hun i starten af sin 'Game of Thrones'-karriere flere gange blev ramt af hjerneblødninger og var tæt på at dø.

»Jeg havde lige fået opfyldt min barndomsdrøm om at blive skuespillerinde i en stor tv-serie. Jeg var tæt på at miste min hjerne-kapacitet, og jeg var også meget tæt på at miste mit liv. Men jeg kæmpede for mit liv, fortæller hun og husker tilbage.

Første gang hun blev ramt af et slagtilfælde var tilbage i 2011, da hun netop var blevet færdig med optagelserne til den første sæson.

Det var hendes første store rolle som skuespiller, og nerverne sad stadig i kroppen, da hun hyrede en personlig træner for at ryste det af sig.

En morgen ankom hun til sit træningscentret med en forfærdelig hovedpine, som kun blev værre i løbet af dagen. Til sidst faldt hun bevidstløs om, og på hospitalet konstaterede de, at hun havde fået en hjerneblødning.

Emilia Clarke røg hurtigt på operationsbordet og troede i første omgang, at hun var sluppet for de værste skrammer, men så tog det pludselig til. En aften da hun var hjemme igen, kunne hun ikke huske sit eget navn og fik svært ved både at tale og forstå, når andre sagde noget til hende.

»Jeg har aldrig været så bange. Jeg forestillede mig, hvordan mit liv ville komme til at blive, og det var ikke et liv, der var værd at leve. Jeg er skuespiller. Jeg har brug for at kunne huske replikker. Nu kunne jeg ikke engang huske mit navn. I mine mørkeste øjeblikke, havde jeg lyst til at give op. Jeg bad lægerne om at lade mig dø. Mit job, min livsdrøm, med fokus på sprog og kommunikation. Uden det var jeg fortabt,« fortæller hun.

Hun fortalte sine chefer på 'Game of Thrones' om sin sitaution og kæmpede sig herefter tilbage på arbejde. I dag mindes hun optagelserne til anden sæson som de værste i sit liv.

»Jeg vidste slet ikke, hvad Daenerys lavede. Hvis jeg skal være helt ærlig, så troejde jeg bare hele tiden, at jeg skulle dø.«

I 2013 røg hun endnu engang på operationsbordet, og da blødningerne omkring hjernen tog til, måtte lægerne åbne helt op ind til kraniet.

Denne gang gik det heldigvis godt, og selvom hun efterfølgende måtte igennem en lang og hård og smertefuld genoptræningsperiode, kunne hun ånde lettet op, og i dag er hun helt rask og ovenpå igen og er lykkelig for at have klaret den frem til afslutning af 'Game of Thrones'.

»Jeg er så lykkelig over at være her og kunne se enden på det hele, og se, hvad der så skal ske nu.«