Nathalie Emmanuel fortæller i podcasten 'Make it Reign with Josh Smith', at folk pressede hende til flere nøgenscener i hitserien 'Game of Thrones'.

Det norske dagblad VG bringer også historien.

Den britiske skuespiller og model startede sin karriere i en alder af bare ti år, hvor hun medvirkede i flere britiske musicals, blandt andet den prestigefulde musical 'Løvernes konge'.

Det internationale gennembrud fik hun dog først i HBO-serien 'Game of Thrones', hvor hun spillede slaven Missandei. I den rolle medvirkede hun i flere nøgenscener. Noget, hun til tider følte sig presset til.

British actress Nathalie Emmanuel attends the 22nd Costume Designers Guild Awards in Beverly Hills on January 28, 2020. Jean-Baptiste Lacroix / AFP Foto: Jean-Baptiste Lacroix Vis mere British actress Nathalie Emmanuel attends the 22nd Costume Designers Guild Awards in Beverly Hills on January 28, 2020. Jean-Baptiste Lacroix / AFP Foto: Jean-Baptiste Lacroix

»Jeg har oplevet, at folk har presset mig til at være nøgen i serien,« sagde skuespillerinden i podcasten.

Hun fortæller desuden, at nøgenscenerne har påvirket hendes karriere fremadrettet. Udtrykket 'når man giver en lillefinger, tager de hele hånden' passer ret godt i den sammenhæng.

»Jeg har oplevet, at folk fra produktioner efterfølgende troede, at jeg var helt vildt frisk på at spille nøgen, fordi jeg havde været med i nogle nøgenscener i 'Game of Thrones'. Lidt som om det var en selvfølge.«

Nathalie Emmanuel har dog ikke været bleg for at sige sin mening på de efterfølgende produktioner, og derfor har hun ikke været udsat for alt for ubehagelige oplevelser.