En del danskere er denne morgen stået ekstra tidligt op for at se det første afsnit af den sidste sæson af den populære serie 'Game of Thrones'.

Desværre har det for mange slet ikke været muligt at se afsnittet, da hjemmesiden hos HBO Nordic - der viser serien - i øjeblikket ikke er tilgængelig grundet tekniske problemer.

Og dét har fået folk til at rase:

'Hvor lang tid har I haft til at forberede til netop denne dag?! En lille hemmlighed: GOT er temmelig populær, så der bliver nok tryk på serverne den dag. Prik lige den tekniske direktør på skulderen og hvisk ham det i øret,' lyder det fra Peter Skjøt-Rasmussen på HBO Nordics Facebookside, mens en anden bruger - Line Gohlke - skriver:

'Hold nu kæft, HBO. Jeg er stået tidligt op i dagens anledning, og tænk sig, så har I, ligesom sidste gang der var sæson premiere (to år siden) fået 'tekniske problemer'. I har haft to år til at løse problemet med de mange seere. Skam jer, hvor er I inkompetente!!'

Selv har HBO Nordic i et opslag på Facebook beklaget, at det er sket:

'Vi oplever desværre uforudsete tekniske problemer i øjeblikket, da vi bliver invaderet af Night King og hans hær af døde. Vi beklager mange gange for al ulejligheden.

Vi takker for jeres tålmodighed og kæmper for at besejre fjenden så hurtigt som muligt,' lyder det i opslaget.

Den forklaring giver de mange, som ikke har kunnet få adgang til at se det længe ventede afsnit, dog ikke meget for:

'Hver eneste gange I starter en nu sæson op, så har vi de har problemer. Det er simpelthen så amatøragtigt. Jeg gider sgu ikke betale for det her mere,' skriver Michael Peter Jensen på streamingtjenestens Facebookside.

Det var natten til mandag, at det første afsnit af den sidste sæson af 'Game of Thrones' fik premiere verden over.

