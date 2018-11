For foredragsholderen Katrine Gisiger og bloggeren Matilde Trobeck var det ikke just rart at være gæst i det populære eftermiddagsprogram 'Stegger & Toft' på DRs P3. Kanalchefen beklager nu episoden.

Værterne Julie Hornbek Toft og Anders Stegger havde mandag inviteret de to i studiet til en snak om at være tilpas med sin egen krop - set ud fra mænds synspunkt. Et stykke inde i programmet afspiller værterne en sekvens fra afsnit 1 af Katrine Gisigers podcast, 'perfekt Uperfekt', og programmet tager en drejning, hun ikke havde regnet med.

»Det er simpelthen så tarveligt, det I sidder og laver. Jeg er overhovedet ikke forberedt på det her,« siger hun i programmet.

Stemningen virker løssluppen, når man hører programmet. Men indeni havde Katrine Gisiger det forfærdeligt.

Jeg blev svedig, fik ondt i maven og blev forskrækket over, at jeg åbenbart havde såret nogen uden jeg vidste det Katrine Gisinger, blogger

»Åh nej, nu skal hele Danmark høre om mine pinlige oplevelser,« tænkte hun, mens klippet, hvor hende og Matilde Trobeck, også kendt som HelseMatilde, der taler om en oplevelse med en mand, der har en lille penis, blev afspillet.

Kort efter kommer en mand ved navn Lars ind i studiet.

Han har selv døjet med mindreværdskomplekser over størrelsen på sine ædlere dele.

»Jeg forstod først efter klippet, hvad der var ved at ske, og da Lars begyndte at fortælle, tænkte jeg ikke, jeg gik bare i stå. Jeg blev svedig, fik ondt i maven og blev forskrækket over, at jeg åbenbart havde såret nogen uden jeg vidste det. Så skiftede det til vrede. Vrede over, at jeg ikke havde fået en reel chance for at vide og dermed sige undskyld for, at det jeg sagde kunne fortolkes som nedværdigende,« fortæller Katrine Gisiger til B.T.

Vis dette opslag på Instagram I går var jeg i @drp3 med @helsematildedk for at snakke om kropspositivisme og mænd. Jeg troede jeg skulle bidrage til at hjælpe, men oplevede i stedet et bagholdsangreb. En bid fra min podcast blev afspillet, hvor det lyder som om jeg gør grin med mænd med små pikke. En fyr kom ind og fortalte hvor ked af det og vred han var blevet af at høre det og hvordan jeg selv ville have det hvis nogen snakkede sådan om mig. Han kiggede mig i øjnene og jeg har aldrig i mit liv oplevet så voldsom skam. Jeg følte mig som et usselt, bundråddent, egoistisk, dårligt menneske der skader andre. Hvis jeg havde fået en besked om hans følelser, havde jeg selvfølgelig sagt undskyld med det samme og slettet den del af episoden. Jeg var i chok og havde både lyst til at grave mig selv ned OG gå til modangreb. Jeg løb grædende fra studiet og vidste slet ikke hvad jeg skulle gøre af mig selv. Da jeg kom til Hillerød for at holde foredrag, var det hele uoverskueligt. Jeg brød sammen foran deltagerne og vi måtte snakke os igennem til jeg var klar igen. Da jeg kom hjem til min kæreste, som stod klar med mad og åbne arme, fik jeg angrebet ham. Han blev ramt og trak sig og jeg følte mig som den største idiot i verden. Jeg kunne ikke falde i søvn og havde lyst til at kaste op. I morges vågnede jeg, aflyste arbejde og græd videre. Tankerne kørte om hvad jeg havde gjort mod dem, siden jeg fortjente den hårde omgang, i stedet for bare at spørge mig om det var min mening at nedgøre små pikke. Jeg formåede ikke at sige undskyld til Lars i går, så det gør jeg nu: “Lars. Det har aldrig været min mening at du skulle føle dig utilpas af at høre min podcast. Jeg har en fornemmelse af du kun har hørt den bid, så håber du vil høre resten. Så får du forhåbentligt et bedre billede af hvad jeg står for. Undskyld at du har følt dig utilstrækkelig pga. mig.” Jeg har nu snakket i tlf med @andesteg som er ked af det der skete. Jeg venter på at blive ringet op af @juliehornbektoft. Jeg håber at i vil “make it right” og det vil være fucking sejt af jer at tage ansvar. Det vil jeg have stor respekt for! Ps. Tak til alle der har skrevet. Tror aldrig jeg har oplevet så meget kærlighed herinde før Tak! Bare tak!! Et opslag delt af Katrine Gisiger (@katrine.gisiger) den 20. Nov, 2018 kl. 5.06 PST

Selv har hun på Instagram skrevet en undskyldning til Lars.

'Det har aldrig været min mening, at du skulle føle dig utilpas af at høre min podcast. Jeg har en fornemmelse af, at du kun har hørt den bid, så håber du vil høre resten. Så får du forhåbentligt et bedre billede af, hvad jeg står for. Undskyld at du har følt dig utilstrækkelig pga. mig,' skriver hun.

B.T. ville gerne have talt med programmets værter om kritikken, men herfra bliver vi henvist til P3-chef Tine Maria Borresø.

Hun kan ikke genkende, at bloggerne ikke blev orienteret om, hvad der ville ske i programmet.

Man skal føle sig fair behandlet af P3, og i bagklogskabens klare lys skulle vi have håndteret det anderledes og givet dem en grundigere briefing Tine Maria Borresø, redaktionschef, DR P3

»Vi fortalte dem på forhånd, at vi kommer til at tale om mænd med små penisser, og at vi bringer et klip fra podcasten. Men man skal føle sig fair behandlet af P3, og i bagklogskabens klare lys skulle vi have håndteret det anderledes og givet dem en grundigere briefing,« siger Tine Maria Borresø.

Hvad havde I regnet med, at reaktionen ville være, da I spiller klippet fra podcasten?

»Vi forventede, de ville grine af det. Tanken var at bruge det som et eksempel på, at selv folk, der går meget op i, at man skal være tilfreds med sin krop, også kan komme til at udskamme andre. Vi har på intet tidspunkt haft nogen intention om at det skulle komme bag på dem.«

Sådan ser Katrine Gisiger ikke på sagen.

»Jeg tænker, det var et forsøg på at få Danmark til at se mig som dobbeltmoralsk, tarvelig, uærlig, egoistisk person, der narrer andre til at tro at jeg hjælper mennesker. At virkeligheden er at jeg skader mennesker og burde stoppe mit arbejde og gå i skjul,« siger hun og tilføjer:

»Det undrer mig at DR ikke er kommet med en officiel undskyldning endnu.«

Tine Maria Borresø er sådan set også forundret.

»Vi har at gøre med nogle folk, der påvirker den offentlige debat, som udkommer ufiltrerede i form af en podcast, og som har et stort publikum. Dem må vi selvfølgelig må forholde os kritiske til. Lektien for os er så, at vi åbenbart ikke skal behandle bloggere og influencere som professionelle kilder,« siger hun.