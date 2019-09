Der var gode nyheder til Andreas og Kathrine, da parret medvirkede i 'Luksusfælden'. Men er de positive takter fortsat efter programmet?

Andreas og Kathrine fra Sakskøbing gennemgik noget af en forvandling, da parret tirsdag aften medvirkede i ‘Luksusfælden’. Da Kenneth Hansen og Carsten Linnemann mødte parret, var der stor krise. De var yderst tæt på at blive smidt ud af hjemmet, og Andreas, der var sygemeldt med en hjernerystelse, spillede PlayStation otte timer om dagen og drak litervis af sodavand.

Da eksperterne forlod parret, var der sket tydelige ændringer. PlayStation, sodavand og mange andre ting forsvandt fra parrets liv, og Andreas og Kathrine fik stillet i udsigt, at de ville være gældfrie i løbet af fem år, hvis de fulgte det budget, der blev lagt for dem.

Det forventer de fortsat at kunne, men efter optagelserne er alt alligevel ikke gået helt efter planen. Det fortæller en ærlig Kathrine til Realityportalen.

»Det går da meget godt. Vi har haft et par ubetalte regninger, vi lige har været nødt til at udskyde – blandt andet på grund af problemer med flytning, skimmelsvamp og genhusning, der lige har kostet lidt ekstra. Det er en to-tre stykker,« siger Kathrine og fortæller, at det ikke er noget, der kommer til at få konsekvenser for parret i fremtiden.

Nyt job og læreplads

Parret flytter om to uger. Den nye bolig er billigere, og så betyder flytningen, at Kathrine ikke skal tage det offentlige hver dag. Efter ‘Luksusfælden’ kan hun nemlig glæde sig over, at hun har fået læreplads som elektriker, og parret får derfor flere penge at gøre godt med hver måned i fremtiden.

I slutningen af programmet fik seerne fortalt, at Andreas var blevet fyret fra sit job efter optagelserne til ‘Luksusfælden’, men han havde allerede gang i samtaler om et nyt arbejde.

»Og det fik han,« fortæller en glad Kathrine og løfter sløret for, hvad det nye arbejde er. »Det er for GLS som fragtmand. Det er rart. Det er er jo et job, og det giver mad på bordet. Så det er vi selvfølgelig glade for.«

Rigtige glade for deltagelsen

Kathrine fortæller, at selv om det var grænseoverskridende at medvirke i ‘Luksusfælden’ og vise sin økonomi for offentligheden, så har parret på ingen måde fortrudt.

»Vi er rigtig glade for, at vi valgte at tilmelde os. Det har været rigtig godt, og det har givet os mere luft og ro i hverdagen. Vi har fået nogle redskaber til at klare det hele, og det har gjort vores familieliv bedre. Vi har fået en bedre sammenhold, og vi har det godt,« siger hun.

Hun siger, at parret holder fast i målet om at være gældfrie inden fem år. De håber dog, at det kan klares før, og når deres indtægt stiger, vil de også betale mere af og komme væk med små kreditorer.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk