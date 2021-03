»Jeg har lige tilladt mig at tage dem af, for de er ikke så behagelige at gå i.«

Selvom de hvide støvletter ikke var ubetinget rare at gå i, så faldt det alligevel Laurits Emanuel overraskende nemt at stavre rundt på scenen i høje hæle under aftenens Melodi Grand Prix.

Det fortæller han til B.T., efter han vandt sangkonkurrencen med makkeren Jesper Groth, deres duo Fyr & Flamme og sangen 'Øve os på hinanden'.

Foruden de høje støvler havde Laurits Emanuel farvet håret platinblond til lejligheden, mens sanger og 'Sygeplejeskolen'-skuespiller Jesper Groth havde iført sig en silkejakke i en klar fuchsia.

Fyr & Flamme vandt grandprixet med sangen 'Øve os på hinanden'. Foto: Martin Sylvest Vis mere Fyr & Flamme vandt grandprixet med sangen 'Øve os på hinanden'. Foto: Martin Sylvest

Og det flamboyante antræk var ikke helt tilfældigt.

»Vi køber jo ikke vores eget tøj,« siger Laurits Emanuel til spørgsmålet om, hvor støvlerne var fra – et spørgsmål der gik igen flere gange i B.T. s liveblog fra aftenen.

»Det er det, der er så fantastisk ved grandprixet. Vi får lov til at trykke midt på tuben og spille på hele orglet og så har vi jo folk til at klæde os på, så jeg sagde, jeg gene ville klædes ud som Lars Muhl, og Jesper ville gerne ligne Kim Schumacher, Patrick Swayze og Johnny Logan,« siger Laurits Emanuel, der altså forsøgte at ligne en ung udgave af den 70-årige 'Sjæl i flammer'-sanger.

Imens forsøgte Jesper Groth altså at ramme en mellemting mellem en dansk radiovært, en 80'er-skuespiller og en irsk grandprixlegende

Lars Muhl deltog selv i Melodi Grand Prix i 1995 med sangen 'Europa'. Foto: NILS MEILVANG Vis mere Lars Muhl deltog selv i Melodi Grand Prix i 1995 med sangen 'Europa'. Foto: NILS MEILVANG

»Skoene er da for fede, og det var underligt naturligt at gå i dem. Man blev lige nivelleret lidt fra jorden overflade, og det gør åbenbart godt ved nogen, der spiller guitar,« siger Laurits Emanuel, der spiller guitar og synger kor i Fyr & Flamme.

Duoen har allerede afsløret, at de ikke kommer til at ændre deres sang til engelsk, som det ellers har været tradition med danske sange, siden Kølig Kaj deltog i det europæiske grandprix i 1997 med 'Stemmen i mit liv'.

Til gengæld ved de endnu ikke, om hverken skoene eller silkejakken får lov at overleve i Eurovision, der i år afholdes i Rotterdam i Holland.

»Jo før vi er færdige med at snakke med jer, jo før får vi at vide, hvad der forventes af os,« siger gruppen kort efter sejren.

Kim Schumacher (1949-1990) var en dansk DJ, radio- og tv-vært. Foto: Svend Aage Mortensen Vis mere Kim Schumacher (1949-1990) var en dansk DJ, radio- og tv-vært. Foto: Svend Aage Mortensen

»Det er meget bevidst, at man ikke snakker alt for meget om det, før der er fundet en vinder.«

Fyr & Flamme løb med den samlede sejr i Melodi Grand Prix foran sangeren Jean Michel på andenpladsen og Chief 1 og Thomas Buttenschøn på tredjepladsen.