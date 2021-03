Fyr & Flamme er trætte.

Trætte efter grandprixsejren lørdag aften. Trætte efter fest og fadøl. Men mest af alt trætte af al den kritik, som deres vindersang 'Øve os på hinanden' øjensynligt har genereret.

For selvom duoen fik 37 procent af seernes stemmer lørdag aften, så var det langtfra alle, der var tilfredse med 31-årige Jesper Groth og 33-årige Laurits Emanuels optræden.

Jesper sang dårligt. Tøjet var fjollet. Sangen var useriøs. Og hvad ligner det at insistere på at synge på dansk, når Danmarks ære skal forsvares til Eurovision i maj?

Fyr & Flamme vandt grandprixet med sangen Øve os på hinanden. Foto: Martin Sylvest Vis mere Fyr & Flamme vandt grandprixet med sangen Øve os på hinanden. Foto: Martin Sylvest

»Hej, jeg hedder John. Det lød af lort. Har du tænkt dig at få sangundervisning, inden du skal til Holland?« vrænger Jesper Groth og forsøger at efterligne en af de mange kommentarer, som har ramt hans indbakke i løbet af natten.

»Voksne mennesker, ikke? De opfører sig som fucking børn. Vi har lige set børnenes grandprix, hvor alle forstår, at det 'bare er noget, vi leger', og alle kan nyde det. Men når man er voksen, betyder det ALT, og så skal vi have at vide, hvis vi er dårlige. Nu skal vi til Eurovision, og det er jo dybest set også bare noget, vi leger. Verden er jo ved at gå under, for fanden, så vi vil have en fest imens,« siger han.

»Jeg ved da godt, jeg ikke er Luciano Pavarotti, men noget af musikken skal også høres med øjnene, som Laurits siger. Men for at være helt ærlig, så har jeg været enormt usikker på min vokal, og lige pludselig synger man ikke til festen derhjemme – så skal det ind i en mikrofon. Og jeg havde konkurrenter, som har deltaget i 'X Factor' eller produceret musik i årevis,« siger Fyr & Flamme-forsangeren, der vandt en kneben sejr over den tidligere 'X Factor'-deltager Jean Michel og makkerparret Chief 1 og Thomas Buttenschøn.

»Men vi har gjort, hvad vi kunne. Og vi ved godt, hvad der er tekst, vokal, Laurits og charme,« siger Jesper Groth, der tilskriver meget af æren for sangens placering, at den konservatorieuddannede Laurits Emmanuel har stået for tekst og musik.

Sådan fordelte stemmerne sig i finalen Fyr & Flamme - 'Øve os på hinanden': 37 procent



Jean Michel - 'Beautiful': 34 procent



Chief 1 og Thomas Buttenschøn - 'Højt over skyerne': 29 procent

Selv står han for charmen. Til en sådan grad, at flere har troet, at Fyr & Flamme er en satiregruppe.

»Vi kan godt lide at svæve der, hvor folk er i tvivl. Men hvis de ikke kan sortere i vores tekster og skal have det hele skåret ud i pap, så må de se en Ole Bornedal-film i stedet,« siger Jesper Groth, der tager projektet dødsens alvorligt.

Fyr & Flamme er nemlig et oprigtigt forsøg på at komme tilbage til de gode gamle dage, hvor grandprix var dansktop og disco, og hvor »man kunne høre, hvad folk sang«, som Laurits Emanuel siger.

Og så er duoen da heller ikke for fine til at erkende, at Jesper Groths stjernestatus nok har spillet ind, da den – med nutidens øjne – atypiske grandprixsang tog sejren lørdag aften.

Jean Michel blev nummer to med sangen 'Beautiful'. Foto: Martin Sylvest Vis mere Jean Michel blev nummer to med sangen 'Beautiful'. Foto: Martin Sylvest

Mens Laurits Emanuel er fuldblodsmusiker, er Jesper Groth uddannet skuespiller og kendt fra blandt andet 'Sygeplejeskolen' på TV 2 Charlie og det fjollede quizshow 'Stormester'.

»Det er da klart en fordel. Og det er også en fordel, at Jesper var et kendt ansigt, da vi udgav vores første nummer,« siger det 'ukendte' medlem af Fyr & Flamme, der sidste år udgav det gedigne lytterhit 'Menneskeforbruger', som blev fulgt op af hittet 'Kamæleon'.

»Vi stiller os op på en piedestal på grund af Jespers fanbase, men hvis musikken var noget lort, var vi også blevet flået ned igen. Så vi udnytter det og misbruger sendetiden,« siger han, inden Jesper Groth tilføjer om 'Stormester'-deltagelsen:

»Det er da fantastisk, hvis vi vandt i går (lørdag, red.), fordi jeg har stået på en trampolin med en vandmelon og et skohorn.«

Tv-vært Sarah Grünewald, komiker Heino Hansen, komiker Victor Lander, skuespillerne Lise Baastrup og Jesper Groth samt 'Stormester's to værter, Lasse Rimmer og Mark Le Fêvre. Foto: Henrik Ohsten/TV 2 Vis mere Tv-vært Sarah Grünewald, komiker Heino Hansen, komiker Victor Lander, skuespillerne Lise Baastrup og Jesper Groth samt 'Stormester's to værter, Lasse Rimmer og Mark Le Fêvre. Foto: Henrik Ohsten/TV 2

Med lørdagens sejr er Fyr & Flamme sikret en plads i Eurovision Song Contest-semifinalen i Rotterdam i maj. Om det herefter bliver til en finaleplads, er bookmakerne dog langtfra overbeviste om.

Fire lande mangle fortsat at finde deres repræsentant, men foreløbig vurderer de internationale oddssættere, at Fyr & Flamme ender som nummer 29 ud af 42.

»29?« udbryder Laurits Emanuel, da han hører nyheden.

»Det synes jeg er flot.«