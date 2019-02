Så skete det. 25. februar blev Simon Sears, der er kendt fra DR-serien Herrens Veje, far til sit andet barn.

Han har lagt et billede på Instagram, som viser ham siddende med sine to sønner - storebror Skúli Lev og nyfødte lillebror.

Simon Sears har drengene med sin islandske kæreste Ingibjörg. Da B.T. for nyligt mødte Sears på den røde løber til Zulu Awards, kunne skuespilleren fortælle, at han havde sin telefon indenfor rækkevidde hele tiden.

»Jeg kan blive far i aften, sagde han, inden showet gik i gang,

»Jeg har telefonen på mig, hvis min kæreste ringer, og jeg må smutte fra showet.«

15 dage senere kom anden søn så til verden, og skuespilleren lægger ikke skjul på, at det er en begivenhed forbundet med stærke følelser. 'All is love (alt er kærlighed, red.),' skriver han som i teksten, der følger med billedet, som skuespilleren har lagt op på det sociale medie Instagram.

Ved Zulu Awards fortalte Simon Sears desuden, at han i den kommende tid vil prioritere at være meget sammen med det nye familiemedlem.

»Man kan sige, friheden er planlagt. Så det skal jeg bruge det næste stykke tid på, og så har jeg nogle projekter, jeg skal i gang med til sommer,« fortalte han og afviste, der kommer mere ’Herrens veje’