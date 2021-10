»Den sad lige skabet.«

Sådan lyder meldingen fra Silas Holst, når det angår aftenens pasodoble. Det var dommerne dog ikke helt enige i.

Blandt andet syntes Anne Laxholm, at Lise Rønne så for vred og anstrengt ud.

»Jeg forstår dem bare ikke helt, det er nok det, der frustrerer mig. De må mene, hvad de mener, og give de karakterer, de vil – det respekterer jeg. Jeg har bare svært ved at forstå kritikken,« fortæller Silas Holst.

Foto: Martin Sylvest

Han og Lise Rønne fik i aften 28 point fra dommerne for deres pasodoble, dermed var de for første gang blandt de lavest rangerede.

Men det er ikke kun aftenens kommentarer, der har sat sig i den garvede danser. Han er træt af at få at vide, at det, han viser fredag efter fredag, ikke er rigtig dans.

For om nogen gør han en dyd ud af, at danse efter bogen – helt bogstaveligt, endda. Han kigger ofte tilbage i sine gamle danselærebøger for at sikre sig, at det, han lærer tv-værten Lise Rønne, er helt korrekt.

»Jeg laver ikke andet end at lære Lise at danse rigtigt.«

»Så pakker vi det bare ind i en kreativ pakke, for sådan fungerer min hjerne. Men jeg synes også, dans skal være nytænkende, samtidigt med, man respekterer det klassiske i det.«

Derfor er det med en tom fornemmelse, at han og dansepartneren i dag forlod dansegulvet.

»Man havde da været gladere, hvis dommerne var glade,« siger han.

På trods af dommernes kritik dansede Lise Rønne og Silas Holst sig dog direkte videre til næste fredag.

I det sjette liveshow var det Freja Kirk og Claudia Rex, seerne måtte vinke farvel til, efter en omdans mod Michael Katz Krefeld og Karina Frimodt.