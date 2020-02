Efter 15 år vender castet fra Friends tilbage på skærmen i et særafsnit af den elskede hitserie.

Hele Friends-castet - Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry og David Schwimmer - genforenes altså i ét eksklusivt afsnit.

Og genforeningen foregår ikke et hvilket som helst sted. Afsnittet bliver nemlig optaget på den originale scene, Scene 24, i Warner Bros studier, hvor de gamle afsnit af serien også blev optaget.

Afsnittet, som endnu hverken har en titel eller er skrevet, vil blive vist på HBO Max, hvor også samtlige 236 vil blive tilgængelige for streamingtjenestens abonnenter.

Det bekræfter Warner Media i en pressemeddelelse.

'Man kan vel kalde afsnittet 'The one where they all got back together',« udtaler Kevin Reilly, indholdschef for HBO Max i pressemeddelelsen.

'Jeg blev opmærksom på Friends, da serien stadig var ny og under udvikling, og jeg fik muligheden for at arbejde på serien i mange år og har med glæde set til, mens generationer efter generationer har set serien.«

TV-seriens hovedpersoner vil være såkaldte executive producers på det nye afsnit.

For danske seere har det været muligt at se eller gense serien på Netflix de seneste år, men nu skal serien altså skifte streamingtjeneste.

HBO Max har købt rettighederne til serien for den nette sum af over 2,8 milliarder kr.

Angiveligt er de seks skuespillere fra 'Venner'-serien blevet tilbudt imellem 20 og 27 millioner danske kroner for at lave den nye udsendelse.

Det skrev mediet Deadline i begyndelsen af februar, da der blot var tale om gisninger i forhold til, om Friends-castet ville medvirke i et nyt afsnit.

HBO Max går i luften i USA til maj, og er den seneste konsekvens af den eskalerende streamingkrig.

HBO Max vil foruden Friends indeholde serier som 'Game of Thrones', og 'Pretty Little Liars' samt indhold fra Warner Brothers, HBO, TNT, Cartoon Network, Adult Swim, TCM og TruTV.

Og Friends er ej heller den eneste genforening, tv-elskere kan se frem til på streamingtjenesten.

Også Gossip Girl vender tilbage med 10 nye afsnit.