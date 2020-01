Hvis du på et eller andet tidspunkt har set noget af serien 'Friends', så har du sikkert stiftet bekendskab med karakteren Gunther.

I så fald husker du ham nok som den halvkiksede fyr med det afblegede hår, der er bestyrer af den lokale New Yorker-café 'Central Perk' og som er håbløst forelsket i Jennifer Anistons rolle i serien, Rachel Green.

Sådan ser skuespilleren bag karakteren dog ikke ud længere.

For på Instagram-profilen tilhørende James Michael Tyler, som er Gunthers virkelige navn, er skuespilleren næsten ikke til at kende.

I forbindelse med 'Friends'-seriens 25-års jubilæum i 2019 blev en række rekvisitter og kulisser fra seriens 'Central Perk'-café udstillet i New York City, USA. Foto: SHANNON STAPLETON Vis mere I forbindelse med 'Friends'-seriens 25-års jubilæum i 2019 blev en række rekvisitter og kulisser fra seriens 'Central Perk'-café udstillet i New York City, USA. Foto: SHANNON STAPLETON

Det lyse afblegede hår er skiftet ud med en mørkere og mere naturlig hårpragt. Derudover har skuespilleren valgt at anlægge et fuldskæg, ligesom at han nu bruger briller.

Den 57-årige James Michael Tyler er da også godt selv klar over, at han ikke længere er så nem at genkende.

I et af opslagene på sin profil poserer han for kameraet iført en 'Friends'-kasket i forbindelse med 25-års jubilæet for den populære serie i 2019.

I opslagets dertilhørende tekst benytter skuespilleren selv hashtaggene #uigenkendelig, #Guntherfravenner og #venner25.

Vis dette opslag på Instagram #unrecognizable #guntherfromfriends #friends25 Et opslag delt af James Michael Tyler (@slate_michael) den 25. Okt, 2019 kl. 12.22 PDT

Siden 'Friends' sluttede i 2004, har den nu 57-årige James Michael Tyler haft en række mindre roller i diverse film og serier som 'Scrubs', 'Jason's Big Problem' og 'Keeping up with the Downs'.

'Friends'-serien begyndte at løbe over tv-skærmene 22. september 1994. Over en periode på 10 år blev det til 236 afsnit af den populære serie, hvor James Michael Tyler medvirkede i 151 af afsnittene ifølge IMDB.

'Friends' eller 'Venner' på dansk er stadigvæk så populær, at der i forbindelse med seriens 25-års jubilæum i 2019 blev arrangeret en række maratonvisninger i mere end 1000 amerikanske biografer.

I anledningen af jubilæet blev den berømte sofa fra 'Central Perk' også sendt på en verdensturné, hvor den blandt andet kom forbi London, Madrid og Los Angeles.