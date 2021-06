Han blev kendt som baristaen 'Gunther' i verdens måske mest populære tv-serie, 'Friends'.

Nu har han fået kræft.

Det fortæller 59-årige James Michael Tyler på amerikansk morgen-tv i programmet 'Today.'

»Jeg blev diagnosticeret med fremskreden prostatakræft, og det har spredt sig til mine knogler. Jeg har haft diagnosen i tre år. Det er nu på stadie fire. Den sidste. Så kræften ender med at tage mig,« siger han.

Det var under et årligt helbredscheck, at Tyler fandt ud af, at han havde cancer.

»Jeg var 56 år på det tidspunkt, og de screenede mig for prostatakræft. Og tallene var enormt høje. Så jeg vidste med det samme, at noget var helt galt, da jeg så tallene på nettet. Så ringede min læge straks efter og sagde, at jeg skulle komme dagen efter, fordi der var noget helt galt,« fortæller Tyler.

Sådan så 'Vennerne' ud i 2002. Foto: LEE CELANO

Han fik også at vide, at det var en genetisk form for kræft – og altså ikke noget, han selv kunne have undgået. Derefter kom han i hormonbehandling og skulle tage tre piller om dagen. Han mærkede ikke meget til sygdommen og havde det godt.

Men så ramte covid-19-pandemien.

Og James Michael Tyler missede en af sine testtider, og så havde kræften muteret.

Nu modtager han kemoterapi, men ingen ved, om det kan redde ham.

Tyler har nu en bøn til alle mænd:

»Spørg, om du kan blive screenet for prostatakræft næste gang, du går til lægen. Det er nemt at fange, men hvis det spreder sig, kan det være meget sværere,« siger han.

James Michael Tyler blev kendt som baristaen 'Gunther', der arbejdede på cafeen 'Central Perk' i tv-serien 'Friends'. Igennem hele serien havde han en mindre rolle og var dybt forelsket i 'Rachel', som blev spillet af Jennifer Aniston.

'Friends' anses som en af historiens mest populære amerikanske tv-seere. Serien indbringer stadig hver af stjernerne omkring 124 millioner kroner om året.

For nylig lavede HBO en såkaldt reunion med stjernerne. Den kan ses lige nu på HBO Nordic i Danmark.