Skuespiller Mike Hagerty er død. Han blev 67 år gammel.

Det annoncerer hans efterladte familie gennem hans medskuespiller på 'Somebody, Somewhere'-komedieserien, Bridget Everett.

»Med stor sorg annoncerede familien til Michael G. Haferty i går hans død i Los Angeles,« skriver skuespillerinden, der spiller hans datter Sam Miller i HBO-serien, der fik grønt lys til en anden sæson tidligere på året.

»Han vil blive savnet dybt.«

Mike Hagerty efterlader sig sin kone Mary Kathryn, sin søster Mary Ann Hagerty og sin niece Meg, som søsteren har med konen Kathleen O'Rourke.

Hans dødsårsag er endnu ikke offentliggjort.

Gennem sine 67 år på jorden formåede Mike Hagerty at bære et hav af roller i store serier som 'Seinfeld', 'Boston Legal', 'Brooklyn Nine-Nine', 'Community', 'CSI', 'Curb Your Enthusiasm', 'Entourage', 'Glee' og 'Greys Hvide Verden'.

Ikke mindst vil 'Friends'-fans vil formentlig huske ham som viceværten mr. Treeger, som Joey i et afsnit modvilligt lærer at danse, for at han ikke skal smide Rachel og Monica ud af deres lejlighed.

Desuden spillede han også med i film som 'Austin Powers: The Spy Who Shagged Me', 'Inspector Gadget' og 'Pige overbord'.