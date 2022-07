Lyt til artiklen

Frida Bolm var den heldige modtager af den allerførste rose fra Philip Berg i dette års 'Bachelor'.

Hun var med helt til det sidste og blev desuden udnævnt – både af de andre kvinder, men også af Philip selv – som én af favoritterne. Alligevel måtte Frida altså forlade Caribien tomhændet, da den sidste rose skulle uddeles.

Det kom dog ikke som et chok for den 25-årige makeupartist, at det blev Frederikke Olsen-Kludt, der stod tilbage som vinderen af Philip Bergs hjerte.

»Jeg var helt sikker på, at jeg ikke ville få den. Jeg var ikke et sekund i tvivl, så det kom ikke som noget chok. Tværtimod var jeg blevet chokeret, hvis jeg havde fået den, og så havde jeg nok reageret lidt sjovt,« fortæller Frida Bolm til B.T.

De sidste uger i 'Bachelor'-hyblen var da heller ikke helt nemme. Efter en magisk date, hvor hun og Philip sågar kyssede for første gang, ændrede stemningen sig mellem dem brat. Pludselig havde hun svært ved at aflæse bachelorens signaler.

På trods af, at Frida og Philip fik snakket tingene igennem, blev det aldrig helt det samme mellem de to.

»Efter, at vi gik lidt forbi hinanden dernede, havde jeg svært ved at give mig helt hen i det, fordi jeg nok havde lidt på fornemmelsen, at han var én, man ville brænde nallerne på,« fortæller hun og tilføjer:

»Jeg havde i det hele taget svært med mine følelser dernede til sidst. Jeg vidste ikke rigtigt, hvad der var op og ned. Jeg hyggede mig jo med ham, når jeg så ham, og vi havde det fint sammen, så jeg var da klar på at date ham videre, da jeg kom hjem. Men det var ikke sådan, at jeg ville græde snot, hvis ikke jeg fik rosen. Der var jeg slet ikke nået til rent følelsesmæssigt.«

Derfor var det da heller ikke en slukøret Frida, produktionen blev mødt af på bagkant af de sidste optagelser.

»Selvfølgelig var det ikke nice at stå der og ikke få en rose, men det var okay. Jeg kunne da også mærke, at produktionen gik på listefødder omkring mig bagefter, hvor jeg var sådan: 'Jeg har det altså helt cool', og havde det nærmest lidt flovt over ikke at kunne presse en tåre ud foran kameraerne, for det var det, der forventedes – men det kunne jeg altså ikke.«

Heller ikke, da hun forlod kameraernes søgelys, blev det til tårer for Fridas vedkommende – i stedet havde hun sig faktisk noget af en fest i selskab med Mette Sommer, der var blevet valgt fra af Kasper Skak, da de blev indlogeret på et resort.

»Det var den første dag, hvor jeg faktisk følte, jeg var på en lækker ferie. Der var ingen kameraer, vi måtte drikke alkohol og tage på stranden, der var all you can eat – og det var overraskende mere lækkert end det mad, vi havde fået serveret i huset. Der var en bryllupsfest på stranden, som vi crashede. Det var faktisk den bedste dag dernede. Det var rigtig sjovt, det er jeg glad for, jeg har fået med,« fortæller Frida Bolm.

Efter hjemkomsten fra Caribien er der ikke sket »det vilde« på kærlighedsfronten.

Faktisk havde Frida Bolm behov for en lille pause fra datinglivet efter mange intense dates i 'Bachelor'.

»Jeg føler, det har været helt svært at skulle presse ind at date en masse. Det har jeg slet ikke kunnet overskue overhovedet. Jeg har det egentlig også meget fint med det lige nu, så det skal nok komme, når der er tid til det,« fortæller hun.

'Bachelor' har da også medvirket til, at der er landet en god portion beskeder fra bejlere i Fridas indbakke.

»Men ikke fra så mange, der virker nice. Det er mest Jens fra Tønder på 45, der har to børn og er fraskilt – det er ikke lige det, jeg skal springe ud i,« fortæller hun med et grin.

»Men der var en eller anden mega nice, der skrev, så kunne det da godt være.«