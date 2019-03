Manden bag den Oscar-vindende gyser ‘Get Out’ er tilbage. I skræmmende god form.

At kalde instruktøren Jordan Peele for ‘Gysets mester’ er måske en anelse tidligt. Han har trods alt kun lavet to film.

Men den ene, gyseren ‘Get Out’, fra 2017 var dæleme god, og hans nye neglebidder, ‘Us’, er faktisk endnu bedre, så man kan i hvert fald sige, at han KUN har lavet virkelig gode film.

Hvor ‘Get Out’ var mere ildevarslende end egentlig uhyggelig, er der skruet op for skrækken i ‘Us’, men aldrig på billig baggrund.

Lupita Nyong’o (kendt fra ’12 Years a Slave’) og Winston Duke (kendt fra ‘Black Panther’) spiller et helt almindeligt, velstående ægtepar med to børn.

De er på fredelig ferie i deres sommerhus, men idyllen bliver brudt, da familien får besøg af deres dobbeltgængere. Altså nogle helt fucked up dobbeltgængere, der ikke har gode hensigter.

Det er knalduhyggeligt, men aldrig i form af fesne jump scares eller letkøbte lydeffekter.

Jordan Peele er meget dygtigere end som så. Jo jo, der er lys, der bliver slukket på træls tidspunkter, splattede dødsfald og endog et fløjtemotiv ligesom i ‘Nattevagten’.

Det er set før, men eksekveret enormt elegant her.

Og filmen er ikke bare uhyggelig, men er til tider også virkelig sjov.

Og efterhånden som det opfindsomme plot udfoldes, opdager man, at der faktisk også er en rigtig interessant historie, som man – hvis man er i Holger Fortolker-humør – kan læse som en allegori over verdens befolkning, der er delt op i dem, der har og dem, der ikke har.

Lupita Nyong’o er fremragende i en kompleks dobbeltrolle. Foto: UIP Vis mere Lupita Nyong’o er fremragende i en kompleks dobbeltrolle. Foto: UIP

Som om det ikke var nok, står det også lysende klart, at Jordan Peele ikke bare er god til at finde på historier, han er også en drøndygtig håndværker.

Kameraføring, klip, tempo og alt muligt andet sidder lige i øjet og især en kampscene til tonerne af 90’er-hittet ‘I Got 5 On It’ fremført af et klassisk orkester er decideret filmkunst.

Og nu det alligevel er ved at være en ren opremsning af ‘Us’s talrige kvaliteter:

Til sidst kommer der et frækt plottvist, hvorvidt man kan gå resten af dagen og diskutere med sig selv, hvorvidt det gav mening eller bare var helt bims. Kæmpe anbefaling herfra.

Instruktør: Jordan Peele. Medvirkende: Lupita Nyong’o, Winston Duke.