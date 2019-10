Hvis det stod til Frederikke Legaard, som er deltager i 'Den store bagedyst, så var hun ikke stoppet ved hovedet, som hun bagte i første afsnit af den nye sæson.

»Jeg har altid haft en drøm om at lave mig selv i kage. Faktisk har jeg altid haft lyst til at lave mig selv i fuld kropsstørrelse i kage,« fortæller hun om sin kreation.

Hun så det ikke som nogen stor kritik, da Marcus Grigo, som er dommer i 'Den store bagedyst', sagde, at hendes kage lignede et dødt menneske.

Det var dog også et overvejende positivt dommerpar, som skar ned i hendes ansigtskage, der var lavet i en form støbt efter hendes eget ansigt.

For Frederikke Legaard flyder hendes kunst og hendes bagning sammen, som man kan se i den første udgave af 'Den store bagedyst.'

»Jeg synes, det er megafedt, det du har lavet. Jeg kan roligt sige, jeg aldrig har set noget lignende,« siger Grigo i programmet, inden han kommer med sin 'lig'-kommentar.

Og Frederikke Legaard fortæller også, at hun bag kameraet også oplevede, at de to kagekyndige eksperter var positive.

»Det er jo sjovt, for når man ser programmet bagefter, så ser man bare to eller tre kommentarer, men når man er med, så er det jo bare en lille del af en meget længere bedømmelse,« siger den 23-årige Legaard.

Hun er som kunststuderende vant til at arbejde med kroppen pg kropsformer, og når man spørger hende, om hun tænker, andre finder hendes kage lidt for provokerende til at spise, er svaret klart.

»Jeg tror faktisk, jeg er den forkerte at spørge. Jeg kan slet ikke se, det er så slemt.«

Et andet eksempel på hendes kreative evner, når det kommer til spiselige selvportrætter, kunne man se ved hendes sidste fødselsdag.

Her tilbød hun nemlig igen folk et stykke af hendes ansigt. Denne gang var det støbt i hvid chokolade.

»Jeg havde lavet det i indfarvet hvid chokolade, og så havde jeg sat det på et alter med kager og blomster omkring,« griner den 23-årige kunstner.

Hun fortæller desuden, at hun i det hele taget flere gange har beskæftiget sig med selvportrætter i sin kunst. Det har hun både gjort i malerier, skulpturer og installationer. Alligevel kom reaktionen i programmet en anelse bag på hende.

»Det var jo mit første program« slår hun fast.