Efter mange programmer, stivnede mousser, rystende hænder og enkelte kagekiks stod Frederikke Legaard endelig med 'Den store bagedyst'-trofæet i hånden i sommer, men efter det var blevet fejret med champagne, stilnede festlighederne af.

For hvor meddeltagerne, den nærmeste familie, de tætteste venner og programmets værter godt vidste, at hun vandt, så var alle andre uvidende frem til den sidste lørdag i november.

»Jeg har løjet helt vildt meget i denne periode,« siger Frederikke Legaard og griner. Hun har skullet holde helt tæt med sin succes i bagedysten.

»Det har været helt vildt mærkeligt, for jeg føler nok, at det har været lidt okay at lyve.«

Frederikke Legaard havde sin mor og far med ved finalen, men hun havde også et par venner med, som måtte være meget kreative, når de skulle finde på grunde til, hvorfor de pludseligt skulle til Jylland på en endagstur.

Én ven sagde, han skulle besøge en bedstemor, og en anden ven, mindes Frederikke, sagde vistnok, at han skulle på date. Alt sammen for at dække over, at Frederikke Legaard havde klaret sig hele vejen til finalen.

Nu kender alle til sandheden om, at Frederikke Legaard ikke bare klarede det igennem hvert program, men faktisk endte med at vinde konkurrencen.

»Jeg er faktisk glad for, jeg har været i USA,« siger kage-entusiasten, som har været på udveksling et semester i New York.

Hun fortæller, at hun havde besluttet sig for at holde det ret hemmeligt, at hun overhovedet medvirkede i programmet, for på den måde at gøre det nemmere for sig selv. Så det var kun en meget lille gruppe, som vidste, at hun medvirkede, og en endnu mindre gruppe som vidste, hun vandt.

Nu er nyheden dog ude, og Frederikke Legaard siger ikke 'nej tak', hvis der skulle komme nogle nye muligheder hendes vej, som hun elsker midt imellem kunsten og madens verden.

Efter finalen i sommer blev det fejret med et glas bobler, men på lørdag er der større armbevægelser. Frederikke Legaard har nemlig lånt en biograf med 24 sæder, hvor hun, venner og familie skal se afsnittet sammen.

»Så skal jeg også lave noget kage, tror jeg,« siger en grinende Frederikke Legaard.