Iværksætter Birgit Aaby skal danse med Frederik Nonnemann, der både er danser og influent, i dette års sæson af Vild med dans. Og de har søgt råd i den åndelige verden.

»Vi har lagt tarotkort,« fortæller den 29-årige danser.

Kortene, man lægger for at forudsige fremtiden, giver dog en lidt uklar forudsigelse.

»De fortæller, at der kommer til at ske en stor udvikling,« siger Frederik Nonnemann.

Den 51-årige 'Løvens hule'-kendis Birgit Aaby skal danse med 29-årige Frederik Nonnemann. Foto: Martin Sylvest Vis mere Den 51-årige 'Løvens hule'-kendis Birgit Aaby skal danse med 29-årige Frederik Nonnemann. Foto: Martin Sylvest

Hvilken type udvikling, der er tale om, siger kortene ikke noget om.

Og hvordan ender man lige med at lægge tarotkort, tænker du måske.

Det nye dansepar er på meget kort tid blevet rigtig gode venner.

»Vi har allerede været i byen sammen tre gange,« fortæller 51-årige Birgit Aaby og fortsætter:

»En aften sad vi på en altan og drak noget vin, og så besluttede vi at lægge tarotkort.«

Parret ved endnu ikke, om de vil fortsætte med at lade kortene forudsige deres fremtid i 'Vild med dans'.

»Men det er bestemt ikke udelukket,« siger Frederik Nonnemann.

Helt sikkert er det, at både ham og Birgit Aaby er meget glade for, at de er blevet sat sammen. De elsker at begynde dagen samme i øvelokalet, fortæller de.