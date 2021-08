»Jeg synes stadig, det er mærkeligt at tænke tilbage på, og jeg kan heller ikke lide at gense det, men heldigvis kom der jo også noget godt ud af det.«

Det er to år siden, at Frederik Fornitz blev gift på landsdækkende tv.

I DRs populære datingprogram 'Gift ved første blik' blev han i 2019 matchet med den jævnaldrende Maja Pedersen, men han kæmpede især med sin egen usikkerhed, og ægteskabet blev en kortvarig affære. I dag har han og Maja ikke længere kontakt.

»Jeg tror, vi begge havde brug for at trække os. Der var for mange dårlige minder forbundet med det. Det er ikke fordi, vi er sure på hinanden eller noget, vi har bare ikke haft behovet for at have kontakt,« fortæller Frederik Fornitz om forholdet til sin tv-ekskone.

Frederik og Maja da de i 2019 blev gift i 'Gift ved første blik'. Foto: DR Vis mere Frederik og Maja da de i 2019 blev gift i 'Gift ved første blik'. Foto: DR

Selvom hans medvirken i 'Gift ved første blik' aldrig blev nogen succes, var det heller ikke udelukkende en fiasko.

Da programmet løb over skærmen i efteråret 2019, sad der nemlig en kvinde ved navn Christina hjemme i sin stue og så med og syntes, at Frederik så sød ud.

»Hun var i et forhold, som hun var kørt lidt træt i. Så sad hun og så 'Gift ved første blik', og en veninde bekræftede hende i, at jeg lige var hendes type,« fortæller Frederik Fornitz.

Da Christina blev single, oprettede hun en profil på datingappen Tinder, og her matchede hun med Frederik, der på første date blev nødt til at høre, om hun havde set ham på tv.

Kunne du forestille dig at blive gift ved første blik?

»Det ville være underligt, hvis hun ikke vidste det og først opdagede det senere hen,« forklarer Frederik Fornitz og tilføjer:

»Men hun ville gerne indrømme, at hun havde set mig på tv, og så snakkede vi bare om hele oplevelsen. Hendes far syntes vist, det var lidt underligt – hvilket jeg godt kan forstå – men hun havde ikke noget problem med det,« griner han.

Efter daten begyndte de at ses mere og mere fast, og da coronakrisen i foråret 2020 lukkede Danmark ned, flyttede Christina ind til Frederik Fornitz i Søborg. Nu skal de giftes til næste sommer.

»Det er et halvt år siden, at jeg friede. Vi skal først giftes 6. august næste år, for vi vil gerne være sikre på, at der ikke er flere restriktioner,« forklarer Frederik Fornitz, der priser sig lykkelig over, at de nåede at mødes, før alting lukkede ned.

Frederik og hans forlovede Christina. Foto: Privatfoto Vis mere Frederik og hans forlovede Christina. Foto: Privatfoto

»Vi glæder os til at komme ud og rejse en masse. Vi har blandt andet planlagt en tur til London til oktober og en tur til Madeira i november. Det har jo ellers været lidt svært indtil videre,« fortæller Frederik Fornitz, der trods de glade omstændigheder alligevel ikke har haft den nemmeste coronatid.

I løbet af den første nedlukning blev hans mor nemlig hurtigt smittet med corona. Hans far var meget syg i forvejen, så det blev en kamp for både at passe på hinanden og ikke selv blive syg.

»Det var hårdt. Jeg er enebarn og skulle passe på, at jeg ikke selv blev smittet, så det var svært både at hjælpe til og tage hensyn. I starten tænkte man jo også meget på, om verden mon ville blive normal igen,« fortæller Frederik Fornitz og tilføjer, at selvom hans mor i dag er rask igen, gik hans far desværre bort i slutningen af maj sidste år.

Frederik kan senere på efteråret ses på DR i et opfølgningsprogram til 'Gift ved første blik', hvor han genforenes med Maja, og hvor de ser tilbage på deres fælles oplevelser.

Maja Pedersen har i denne omgang ikke ønsket at medvirke i artiklen.