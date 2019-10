Frederik Gottorp Fornitz og Maja Foldager Pedersen snakker stadig sammen. Og de skriver også lidt med hinanden.

Det fortæller 'Gift ved første blik'-deltagerne efter afslutningen på sæsonen, hvor de - ikke overraskende - valgte at gå fra hinanden.

Ifølge 29-årige Frederik Gottorp Fornitz gik forholdet i stykker, fordi hans 28-årige hustru var alt for god til ham.

»Søde, søde Maja er alt for køn og alt for... alting i forhold til mig,« siger han til DR og fortsætter:

Frederik Gottorp Fornitz og Maja Foldager Pedersen på deres bryllupsdag.

»Det gør det lidt svært for mig at få sagt ting til hende. Både fordi hun er pæn, sød, klog, men også fordi hun er så umiddelbar og snakker og spørger. Når der er et stilhed et øjeblik, udfylder Maja det. Jeg når det ikke.«

Han fortæller, at han fortsat er single. Men at han stadig håber at finde en, der kan give ham de ting, der ikke lykkedes med Maja.

Og han var da også klar til at fortsætte ægteskabet med Maja Foldager Pedersen, da eksperimentet sluttede. For at se, om det kunne have udviklet sig uden kamera.

For kameraet blev et skræmmende tredje hjul i parrets forhold.

Det begyndte hurtigt at gå galt mellem parterne, der ikke kommunikerede på samme måde.

Frederik Gottorp Fornitz brød sig ikke om at se programmerne, hvor han blev frustreret over at se sine svagheder udstillet på den måde, siger han til DR.

For hvorfor sagde han ikke bare dit til Maja? Eller gjorde dat? Og hvorfor håndterede han det ikke på samme måde som de andre deltagere?

Igennem flere afsnit fortalte Maja Foldager Pedersen grædende seerne, hvordan hun synes det var hårdt, at det var hende, der skulle tage initiativ hver gang.

Til DR fortæller ægtemanden dog, at der var tale om misforstået godhed.

Parrets snakker stadig sammen i dag.

»Jeg tror, jeg kommer til at lade Maja føre, fordi det i mit hoved nok er vigtigere for hende, hvad hun gerne vil, end hvad jeg måske vil. Jeg ville jo mest af alt bare gerne opleve det sammen med hende og se Maja i en helt anden setting, end jeg havde set hende før,« siger han til mediet.

Trods det dårlige match og frustrationerne udviste parret altid stor respekt for hinanden, og i dag ses de stadig som venner, fortæller Maja Foldager Pedersen til DR.

Hun blev dog overrasket over, hvor hårdt tv-eksperimentet var.

»Jeg er glad for, at jeg valgte at lytte til mig selv og stoppe. Det føles stadig som den rigtige beslutning.«