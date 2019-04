Nu fortæller Frederik Fetterlein, hvorfor han for anden gang sagde ja til at være med i TV3-programmet.

Der var jubel hos tv-seerne sidste år, da TV3 sendte en ny omgang ‘Divaer i junglen’, efter det populære realityformat havde holdt pause i fem år.

Den tredje sæson blev seermæssigt en pæn succes, og tilbage i december kunne Realityportalen så afsløre, at der ville komme en ny sæson.

‘Divaer i junglen’ sæson fire havde premiere mandag den 1. april på TV3, og her indtog ni divaer junglen: ‘X Factor’-deltageren Sigmund Trondheim, paradisoen Boris Lausen, Nikita Klæstrup, Mariyah Samia fra ‘Besat af Bad Boys’, Nathalie Loglo fra ‘Love Island’, Philip May fra ‘Paradise Hotel’, Julie Lieberkind fra ‘Paradise Hotel’, Nynne Larsen fra ‘Dagens mand’, og Chanel Misic fra ‘Roomies’.

I slutningen af første afsnit viste det sig, at der også var en tiende diva, nemlig Frederik Fetterlein.

Det er dog ikke første gang, at Frederik er med i TV3-succesen idet han også var med i anden sæson af programmet. Her opnåede han som den eneste deltager i programmets historie at ryge hjem to gange, da han i både syvende og niende episode blev sendt ud – efter at være kommet ind igen i afsnit otte.

Nu fortæller 48-årige Frederik, hvorfor han har valgt at medvirke i endnu en sæson af ‘Divaer i junglen’.

»Første gang, jeg var med, gik jeg ud, og jeg synes egentlig, det var en rigtig sjov oplevelse, selvom det også var rigtig hårdt. Da jeg så blev spurgt, om jeg ville medvirke igen, skulle jeg lige tænke over det, men som de også sagde til mig, så var det jo en god chance, hvor jeg kunne prøve at gøre det bedre end sidst og gå all the way,« fortæller Frederik til Realityportalen og fortsætter:

»Desuden er ‘Divaer i junglen’ et af de programmer, som jeg husker tilbage på, og som er det sjoveste, jeg har været med i. Så jeg gik og overvejede en masse ting, men til sidst sagde jeg bare: “Why not?” Og så med et mål om, at jeg skulle klare det bedre end sidst. Lige gyldig, hvad der skete, ville jeg prøve at se, om jeg ikke kunne vinde den her gang.«

»Jeg har i lang tid tænkt, at jeg godt kunne tænke mig at lave noget mere tv, men jeg har alligevel hele tiden gået og opvejet for og imod, og om det skulle være reality-tv eller ikke reality-tv. Jeg synes jo, at det er skide sjovt, og selvom jeg er blevet ældre, så synes jeg, at det er skide sjovt at være sammen med de her unge mennesker. Selvfølgelig går man og tænker forud, om det er en god ide eller ej, men jeg synes, det er sjovt og underholdende at lave tv, så jeg tager det med et smil på læben.«

»Desuden tænkte jeg også, at hvis jeg nogensinde skulle lave sådan et program som ‘Divaer i junglen’ igen, så skulle det nok være nu. Jeg er ikke sikker på, at jeg ville blive spurgt som 70-årig. Så det var lidt last hope. Og jeg må sige, at det har været sjovt og underholdende at være med. Jeg har super gode minder derfra, så det har helt klart været en positiv oplevelse at være med igen.«

Frederik tilføjer desuden, at han bestemt ikke så det som en ulempe, at han som den eneste af divaerne i den fjerde sæson havde været med i programmet før:

»Det var helt klart en fordel for mig. Jeg vidste, hvad jeg skulle pakke, hvad der ville ske, og der var ikke overraskelser på samme måde, som der var første gang. Jeg vidste jo godt lidt, hvordan lorte-lejren og luksus-lejren så ud for eksempel. Jeg vidste også nogenlunde, hvad jeg blev udsat for,« siger Fetterlein og fastslår:

»Det, der var særligt fedt, var, at konkurrencerne var ret hårde. Det var fedt. Selvfølgelig er det et underholdningsprogram med sjov, ballade og drama, men det er også hårdt.«

Se hele interviewet med Frederik nedenfor, hvor han også fortæller, hvorfor han er en diva, og hvordan det er at være alderspræsident i programmet. Desuden afslører han også, hvad han går og har travlt med i øjeblikket.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk