Joaquin Phoenix er en modig mand.

Det siger B.T.s filmanmelder, Thomas Brunstrøm, der ligesom mere end 12 millioner andre har set den første trailer til den kommende 'Joker'-film.

På blot et døgn har traileren gået sin sejrsgang på nettet, hvor den skaber høje forventninger til filmen, der som den første vil gå i dybden med Batman-skurkens baggrund, og det forstår Brunstrøm godt.

»Det ser pisse fedt ud. I Batman-filmene har vi kun fået antydninger om, at Jokeren har nogle psykiske problemer at tumle med, men her får vi en hel film,« siger anmelderen, der har høje forventninger til hovedrolleindehaveren Joaquin Phoenix.

Joaquin Phoenix ligner en mand, der rent faktisk kan løfte den tunge arv som Jokeren, siger B.T.s anmelder, Thomas Brunstrøm. (PR-foto/IMDB) Vis mere Joaquin Phoenix ligner en mand, der rent faktisk kan løfte den tunge arv som Jokeren, siger B.T.s anmelder, Thomas Brunstrøm. (PR-foto/IMDB)

»Det er jo nogle store klovnesko, han skal udfylde, efter Jack Nicholson først udødeliggjorde sig selv som Jokeren, og Heath Ledger derefter satte barren endnu højere. Men jeg tror, han kan løfte opgaven,« siger Brunstrøm.

Dygtige skuespillere har tidligere knækket halsen på den svære rolle, og senest blev Jared Leto nærmest til grin for sin fortolkning af rollen i 'Suicide Squad'. Og det ér også en svær rolle.

»Der er en hårfin grænse mellem at 'ramme den lige i røven' og overspille helt hysterisk. For man skal både mestre det dæmoniske, maniske grin og vise den plagede sjæl. Men når jeg tænker tilbage på Phoenix' skurkerolle i 'Gladiator' - hvor han både var et dumt svin og en ynkelig, nærmest tragisk karakter - så er jeg optimist,« siger Thomas Brunstrøm.

'Joker' får først biografpremiere til oktober, men traileren kan du se lige over denne artikel.