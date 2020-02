2,7 millioner danskere. Så mange så i 2004 sæsonfinalen af 'Krøniken'. Det var dengang, DR dominerede seriemarkedet med TV 2 som evig toer. I dag er rollerne byttet om. Mens TV 2 brager afsted med 'Badehotellet', har DR nu svært ved at følge med. Hvad gik der galt?

Vi begynder tilbage i midten af 1990'erne, da man på DR besluttede at satse stort på seriefronten.

Daværende dramachef Rumle Hammerich havde lært fra svensk tv i Stockholm at lave tv-drama, som var det spillefilm, og revolutionerede DRs støvede teater med først at lancere det banebrydende og actionfyldte hverdagsdrama 'Taxa'.

Ingolf Gabold overtog chefstolen fra Hammerich i 1999 og mærkede opdriften fra starten.

»Rumle havde lige afsluttet de sidste 10 afsnit af 'Taxa' og sat 'Edderkoppen' i gang, så jeg fik en flyvende start,« fortæller han til B.T.

»Jeg skulle fortsætte succesen. Jeg fik at vide af Lars Grarup (daværende tv-direktør, red.), at søndagsdramatikken skulle have en million seere. Vi skulle have de bedste produktionshold og skabe serier, der både nåede bredt ud, men samtidig havde høj kvalitet.«

Ingolf Gabolds første megasucces blev 'Rejseholdet', der nåede over to millioner seere herhjemme og i 2002 populært sagt blev udråbt til 'verdens bedste tv-serie', da den modtog en International Emmy Award i New York for 'bedste dramaserie'.

»Vi gik alle sammen rundt på en lyserød sky. Da vi senere indstillede 'Krøniken' til en Emmy og ikke vandt, blev vi skuffet. Det siger lidt om det hele,« griner Ingolf Gabold.

'Rejseholdet'. Foto: DR PRESSE Vis mere 'Rejseholdet'. Foto: DR PRESSE

På TV 2 prioriterede man i samme periode slet ikke tv-serierne. Keld Reinicke, der i midten af 00'erne var programchef for stationen, fortæller til B.T., at man syntes, det var alt for dyrt. Man lavede dem kun, fordi det stod som et krav i public service-aftalen.

»Det er sjovt, at de i 1997 fik et kæmpe hit med 'Strisser på Samsø' og så ikke fortsatte,« lyder det fra Keld Reinicke.

I 2010 lancerede Ingolf Gabold med 'Borgen' endnu en hitserie, der af flere amerikanske medier blev udråbt til at være den bedste politiske tv-serie nogensinde.

Ingolf Gabold forklarer, at han kørte med en bestemt succesformel. Blandt andet havde han et dogme om, at serierne skulle have en dobbelthistorie: Den man ser på skærmen og så en bagvedliggende, som skulle gå lige i mellemgulvet på seerne.

Folk under 40 forsvinder jo fra flow-tv. Laver du serier som 'Badehotellet' og 'Sygeplejeskolen', der henvender sig til de ældre seere, så får du høje seertal. Laver du serier til de yngre seere, så går det dårligt. Keld Reinicke, tidligere programdirektør TV 2

I dag er DRs gyldne periode ovre. Vi skal tilbage til 2017 og tredje sæson af 'Arvingerne' for at finde en sæsonfinale, der akkurat lige kunne samle en million danskere søndag aften.

I stedet har man nu føretrøjen på hos TV 2, der med 'Badehotellet' har slået DR fem år i træk på seertal.

Keld Reinicke fortæller, at han i 2011 var med til at ansætte den tidligere DR-producent Katrine Vogelsang som ny fiktionschef på TV 2.

Streamingtjenesterne var begyndt at dukke op, og man kunne på TV 2 se en økonomisk gevinst i at bruge penge på tv-serier, så de havde noget langtidsholdbart indhold til deres egen onlineplatform - i dag TV 2 Play.

Arvingerne. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Arvingerne. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Jeg tror, 'Badehotellet' er den sidste serie, der kommer op på så høje seertal. Fra nu af vil seerskaren blive spredt meget mere ud på de forskellige streamingplatforme. Ingolf Gabold, DR-dramachef 1999-2012

Det blev vendepunktet. Først strøg TV 2 i 2013 over en million seere med 'Dicte', herefter kom 'Badehotellet'.

»Jeg tror, man hos DR bevidst har valgt at gå efter en anden dramatisk form med knap så folkelig appel,« lyder det fra Ingolf Gabold.

DRs nuværende dramachef, Christian Rank, skriver i en mail til B.T.:

»For mig at se er TV 2 og DR ikke i konkurrence med hinanden, men nærmere et supplement til hinanden i kampen mod udenlandske aktører. Her er DRs bidrag ofte en anden type fiktion med en klar vision om at lave drama, der tager livtag med vigtige tendenser og temaer i vores samtid. Vi vil naturligvis gerne have mange seere og er rigtig godt tilfreds med det ganske høje niveau vores serier ligger på.«

Badehotellet. Foto: Mike Kollöffel Vis mere Badehotellet. Foto: Mike Kollöffel

1992-2019: DR vs TV 2 Her kan du se, hvor mange danskere der igennem årene har set sidste afsnit i en sæson af DR og TV 2's tv-serier. 1992:

'Gøngehøvdingen' (DR) 1,5 mio. lørdag 28. marts

'Kald mig Liva' (DR) 1,3 mio. søndag 27. december.

'Blændet' (TV 2) 1,1 mio. tirsdag 29. december 1993:

'Landsbyen' (DR) 682.000 tirsdag 21. december

'Tre ludere og en lommetyv' (DR) 589.000 søndag 9. maj 1994:

'Flemming og Berit' (TV 2) 1,3 mio torsdag 24. februar

'Landsbyen' (DR) 983.000 tirsdag 8. november

'Frihedens skygge' (DR) 892.000 søndag 20. november

'Riget' (DR) Gallup har ikke seertal for torsdag 15. december 1995:

'Russian Pizza Blues' (DR) Ude af top-10 tirsdag 11. april 1996:

'Charlot og Charlotte' (DR) 912.000 søndag 22. september

'Madsen og Co.' (DR) 832.000 søndag 22. december

'Hjem til fem' (TV 2) Gallup har ikke seertal for lørdag 10. februar

'Landsbyen' (DR) Gallup har ikke seertal for onsdag 10. april 1997:

'Strisser på Samsø' (TV 2) 2,1 mio. mandag 24. marts

'Bryggeren' (DR) 1,7 mio. søndag 16. marts

'Taxa' (DR) 959.000 søndag 30. november

'Riget' (DR) Ude af top-10 lørdag 22. november 1998:

'Strisser på Samsø (TV 2) 1,5 mio lørdag 21. november

Taxa (DR) 1,3 mio. søndag 22. marts

'Taxa' (DR) 1,2 mio. søndag 22. november

'Karrusel' (TV 2) 692.000 onsdag 18. marts

'Hjerteflimmer' (DR) 655.000 onsdag 4. februar

'Hjem til fem' (TV 2) 637.000 tirsdag 17. februar

'Madsen og Co.' (DR) 530.000 søndag 31. maj

'Pas på mor' (DR) Ude af top-10 lørdag 13. marts



1999:

'Taxa' (DR) 1,6 mio søndag 12. december

'Taxa' (DR) 1.2 mio søndag 14. marts

'Ved Stillebækken' (TV 2) 1,1 mio onsdag 19. maj

'Toast' (DR) 559.000 søndag 19. september



2000:

'Rejseholdet' (DR) 1,6 mio. søndag 26. november

'Edderkoppen' (DR) 1,1 mio søndag 30. april

'Hotellet' (TV 2) 811.000 torsdag 7. december

'Madsen og Co.' (DR) 635.000 søndag 9. juli

'Ved Stillebækken' (TV 2) Ude af top-10 lørdag 1. april 2001:

'Rejseholdet' (DR) 1,7 mio søndag 22. april

'Hotellet' (TV 2) 714.000 torsdag 29. november

'Hotellet' (TV 2) 562.000 torsdag 10. maj 2002:

'Den serbiske dansker' (DR) 477.000 søndag 21. oktober

'De udvalgte' (DR) Ude af top-10 torsdag 22. november



2002:

Rejseholdet' (DR) 2,2 mio mandag 1. april

'Nikolaj og Julie' (DR) 1,6 mio søndag 17. november

'Hotellet' (TV 2) 731.000 onsdag 27. november

'Hotellet' (TV 2) 634.000 torsdag 30. maj

'Hvor svært kan det være?' (TV 2) 407.000 tirsdag 21. maj

'Hjerteafdelingen' (TV 2) Ude af top-10 tirsdag 22. december



2003:

'Nikolaj og Julie (DR) 1,8 mio. søndag 2. november

'Nikolaj og Julie' (DR) 1,7 mio. søndag 30. marts

'Forsvar' (TV 2) 646.000 onsdag 26. november



2004:

'Krøniken' (DR) 2,7 mio. søndag 7. marts

'Rejseholdet' (DR) 2,2 mio. torsdag 1. januar

'Ørnen' (DR) 1,5 mio. søndag 28. november

'Forsvar' (TV 2) 697.000 onsdag 3. november

'Forsvar' (TV 2) 652.000 søndag 2. maj 2005:

'Krøniken' (DR) 2,6 mio. søndag 13. februar

'Ørnen' (DR) 1,4 mio søndag 27. november



2006:

'Krøniken' (DR) 2,6 mio. søndag 12. februar

'Ørnen' (DR) 1,3 mio. søndag 26. november

'Anna Pihl' (TV 2) 1,2 mio. mandag 16. april 2007:

'Krøniken' (DR) 2,5 mio. mandag 1. januar

'Forbrydelsen' (DR) 2,1 mio. søndag 25. november

'Forbrydelsen' (DR) 1,7 mio. søndag 11. marts

'Anna Pihl' (TV 2) 1,2 mio. mandag 16. april

'Forestillinger' (DR) 409.000 søndag 22. april



2008:

'Sommer' (DR) 1,8 mio. søndag 30. november

'Sommer' (DR) 1,7 mio. søndag 2. marts

'Anna Pihl' (TV 2) 1,4 mio. mandag 10. marts

'Album' (DR) 1 mio. søndag 6. april



2009:

'Forbrydelsen' (DR) 1,7 mio. søndag 29. november

'Livvagterne' (DR) 1,5 mio. søndag 1. marts

'Lærkevej' (TV 2) 713.000 torsdag 26. november

'Store drømme' (TV 2) Ude af top-10 lørdag 5. december



2010:

'Borgen' (DR) 1,4 mio. søndag 27. november

'Livvagterne' (DR) 1,3 mio. søndag 7. marts

'Lærkevej' (TV 2) 799.000 torsdag 25. november

'Blekingegade' (TV 2) 460.000 mandag 1. januar 2011:

'Borgen' (DR) 1,4 mio. søndag 27. november

'Lykke' (DR) 1,3 mio. søndag 6. marts

'Den som dræber' (TV 2) 913.000 søndag 15. maj

'Broen' (DR) 803.000 onsdag 23. november



2012:

'Forbrydelsen' (DR) 1,9 mio. søndag 25. november

'Lykke' (DR) 1,3 mio. søndag 11. marts

'Rita' (TV 2) 799.000 torsdag 29. marts 2013:

'Borgen' (DR) 1,7 mio søndag 10. marts

'Dicte' (TV 2) 1,2 mio. mandag 11. marts

'Broen' (DR) 1,1 mio. søndag 24. november

'Rita' (TV 2) 730.000 onsdag 30. oktober 2014:

'Arvingerne' (DR) 1,7 mio. søndag 2. marts

'Badehotellet' (TV 2) 1,5 mio. mandag 10. februar

'1864' (DR) 1,2 mio. søndag 30. november

'Dicte' (TV 2) 830.000 onsdag 26. november

'Bankerot' (DR) Ude af top-10 mandag 27. oktober



2015:

'Arvingerne' (DR) 1,5 mio. søndag 15. februar

'Badehotellet' (TV 2) 1,4 mio. mandag 2. marts

'Mord uden grænser' (DR) 1 mio. søndag 12. april

'Broen' (DR) 881.000 søndag 29. november

'Rita' (TV 2) 742.000 mandag 11. maj

'Norskov' (TV 2) 661.000 mandag 23. november

'Hjørdis' (TV 2) 361.000 mandag 8. juni



2016:

'Badehotellet' (TV 2) 1,6 mio. mandag 15. februar

'Bedrag' (DR) 1,3 mio. søndag 28. februar

'Bedrag' (DR) 1,1 mio. søndag 27. november

'Dicte' (TV 2) 792.000 mandag 24. oktober

'Bedre skilt end aldrig' (TV 2) Ude af top-10 mandag 2. maj



2017:

'Badehotellet' (TV 2) 1,6 mio. mandag 6. marts

'Arvingerne' (DR) 1 mio. søndag 26. februar

'Herrens veje' (DR) 762.000 søndag 26. november

'Rita' (TV 2) 676.000 mandag 9. oktober

'Grethe' (TV 2) 531.000 tirsdag 24. januar

'Norskov' (TV 2) 479.000 torsdag 30. november 2018:

'Badehotellet' (TV 2) 1,5 mio. mandag 19. marts

'Broen' (DR) 813.000 søndag 18. februar

'Herrens veje' (DR) 630.000 søndag 16. december

'Håbet' (TV 2) 622.000 lørdag 22. december

'Liberty' (DR) 585.000 søndag 25. marts

'Kriger' (TV 2) 566.000 mandag 12. november

'Greyzone' (TV 2) 558.000 søndag d. 29. april

'Mord uden grænser' (DR) 261.000 (Rykket over på DR2 pga. Kim Larsens død)

'Klovn' (TV 2) Ude af top-10 mandag d. 15. oktober



2019:

'Badehotellet' (TV 2) 1,5 mio. mandag 4. marts

'Bedrag' (DR) 869.000 søndag 10. marts

'Fred til lands' (DR) 657.000 søndag 24. november

'DNA' (TV 2) 646.000 mandag 28. oktober

'Mellem os' (TV 2) Ude af top-10 mandag 16. december

Alle tv-folk er enige om, at 'Badehotellet' er helt unik. Ingolf Gabold spår, at det bliver den sidste serie, der når så højt et seertal. Herefter bliver seerne spredt ud på streamingtjenesterne.

Keld Reinicke mener, at DR og TV 2 lige nu faktisk står ret lige, hvis man fjerner 'Badehotellet' fra ligningen.

»Det interessante er, hvem der klarer sig bedst på streaming, og her er DR foran TV2, da DR af politiske grunde er ’gratis’, mens TV 2 Play jo koster penge.«