Lørdag blev hun kåret som dette års 'X Factor'-vinder efter at have givet den hele armen på scenen to aftener i træk, men for et årti siden lå det bestemt ikke i kortene, at Alma Agger ville nå dertil.

Den 20-årige sangerinde har tidligere fortalt, hvordan hun som syvårig blev diagnosticeret med leukæmi.

Noget, som Alma Agger ikke har fortalt før, er, at hun faktisk i perioder mistede evnen til at gå flere gange under kræftforløbet.

»Jeg kan huske, at jeg begyndte at få sindssygt ondt i benene, og lige pludselig kunne jeg bare ikke gå, fordi jeg havde så mange smerter,« fortæller Alma Agger, da B.T. møder hende midt i København dagen efter 'X Factor'-sejren.

En smilende Alma Agger dagen efter den store sejr. Foto: Kicki Søs Bengtsen

»Min far måtte bære mig rundt. Det var vildt frustrerende, fordi jeg var et sindssygt vildt barn, der elskede at klatre i træer og altid havde blå mærker på arme og ben, hvilket jeg ofte fik skældud over af sygeplejerskerne,« fortsætter hun.

Selv om Alma Agger var sygdomsfri som 10-årig, gik der hele otte år, før hun blevet erklæret rask.

Den dag i dag har hun været raskmeldt i fem år og er derfor for nylig stoppet med at gå til kontrol. Dette betyder dog ikke, at sygdommen er forsvundet helt mentalt.

»Det fylder altid, når man har været gennem sådan et sygdomsforløb. Det har på mange måder gjort mig mere moden, fordi jeg har haft noget så seriøst tæt på livet, så tidligt,« siger hun.

Alma Agger og hendes far på scenen ved 'X Factor'-finalen. Foto: Martin Sylvest

Alma Agger siger selv, at hun nok har 'fortrængt' nogle af de dårlige ting fra sygdomsforløbet, så når hun tænker tilbage på tiden, er det i stedet med en følelse af taknemmelighed for livet.

»Sygdommen har betydet, at jeg ofte gør mig ekstra umage, fordi jeg ikke gider at gøre tingene halvt. Jeg tænker da også over det på den måde, at jeg for eksempel ikke skal ryge, fordi det er ekstra dårligt for mig, og derudover ved jeg, at jeg bliver nødt til at holde min krop i god form, da det er sindssygt vigtigt.«

Og i god form må man sige, hun er.

Lørdag aften sang hun sig i hvert fald direkte ind i danskernes hjerter, da hun slog konkurrenterne Mathilde Caffey og Emil Wismann på målstregen i dette års 'X Factor'.

Turde ikke synge foran kæresten

Dermed skal hun nu ud og forsøge at blive en af de få 'X Factor'-deltagere, som formår at slå igennem efter sangprogrammets afslutning.

»Jeg håber, jeg bare kan komme ud og fortsætte med at 'gøre min ting', og så håber jeg, at hvis jeg gør mig umage, så giver det pote i sidste ende.«

At Alma Agger overhovedet medvirkede i TV 2-programmet, er nærmest et mirakel, hvis man spørger hende selv. Den 20-årige sangerinde havde nemlig stort set aldrig sunget foran folk, før hun tilmeldte sig.

Ikke engang hendes kæreste, Carl Christoffersen, havde hørt hende synge.

Alma Agger med hendes mentor, Thomas Blachman, efter sejren lørdag aften. Foto: Martin Sylvest

»Jeg havde ikke rigtig turdet, fordi jeg var bange for, at det gik galt, men i 'X Factor' blev jeg tvunget til det, og nu kan jeg for eksempel godt synge derhjemme i badet, uden jeg føler, det er pinligt, for nu ved han i det mindste, at jeg godt kan synge,« siger hun og fortsætter:

»Jeg har bare altid været sindssygt genert og hemmelighedsfuld, da det er meget personligt for mig at synge foran andre. Man giver meget af sig selv, når det er ens egen stemme, og jeg synes også stadig, at det ville være meget akavet at stille mig op i stuen for at synge foran ham eller min familie. Det bliver lidt for selvhøjtideligt for mig.«

Alma Agger og kæresten har boet sammen i to måneders tid. Parret mødte hinanden kort før 'X Factor', og derfor har det været en atypisk start på forholdet. Især fordi der ikke har været helt stille i Alma Aggers indbakke på sociale medier.

»Efter bootcampen og første liveshow havde han det vist lidt stramt. Han skulle lige vænne sig til det,« griner Alma Agger og hentyder til den massive opmærksomhed, der pludselig kom hendes vej.

Optaget, men bejlerne står klar

»Men han ved godt, at det ikke betyder noget, og at han må se beskederne, hvis han har lyst, men det vil han aldrig, fordi han ikke rigtig er jaloux.«

Hvor mange bejlere har der været?

«Ej, det har ikke været slemt, og det er kun meget, meget få, der har været upassende – de kan tælles på én hånd – men der har da været nogle, som har villet have min Snapchat og sådan,« griner hun.

Alma Agger fik 36,8 procent af seerstemmerne ved lørdagens finale. Mathilde Caffey blev nummer to med 34,8 procent af stemmerne, mens Emil Wismann tog tredjepladsen med 28,4 procent af stemmerne.

Alma Agger og sidste års vinder, Kristian, på scenen ved 'X Factor'-finalen. Foto: Martin Sylvest

Alle tre deltagere havde Thomas Blachman som mentor. Den skaldede dommer vandt også programmet sidste år, hvor hans deltager Kristian Kjærlund sang sig til sejren for ham.

Kristian Kjærlund har efterfølgende udtalt til B.T., at han er ærgerlig over, at han ikke længere har noget med Blachman at gøre. Det håber Alma Agger ikke, bliver tilfældet for hende.

»Jeg tror – og håber – at vi kommer til at fortsætte med at snakke sammen. Jeg ved ikke, om vi får et direkte samarbejde op at køre, men han sagde i hvert fald til mig, at han ville ringe,« siger hun og fortsætter:

»Thomas er sindssygt sød, så det ville virkelig være hyggeligt at kunne fortsætte med at snakke med ham. Det har været så fedt at have ham som mentor, for han er så sindssygt dygtig, og så er han jo bare 'Mr X Factor' her i Danmark.«