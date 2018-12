»Det er ingen hemmelighed, at jeg er tidligere Brothas-medlem og forlod bandemiljøet i 2013, da jeg fik mit andet barn,« siger den 28-årige Abdel Mustafa, da B.T. møder ham på den røde løber.

Han har netop vundet prisen for bedste mandlige hovedrolle under den prestigefyldte prisuddeling for kortfilm, Ekko Shortlist Awards, der blev afholdt i et fyldt Bremen Teater med Anders Lund Madsen som vært.

Abdel Mustafa var oppe imod etablerede navne som Claus Bue og Claes Bang i en fyldt sal.

»Det er store skuespillere, så jeg er meget overrasket. Det betyder utroligt meget for mig at vinde. Det her viser, at man kan komme ud af de såkaldt belastede miljøer og opnå sine drømme. Så jeg siger til dem: Tag skridtet og kom videre,« siger Abdel Mustafa, der spillede hovedrollen i Min fjendes bror.

Konferencier Anders Lund Madsen gav Abdel Mustafa chancen for at bekende alle sine synder offentligt. Foto: Daniel Hjorth / Filmmagasinet Ekko Vis mere Konferencier Anders Lund Madsen gav Abdel Mustafa chancen for at bekende alle sine synder offentligt. Foto: Daniel Hjorth / Filmmagasinet Ekko

Kortfilmen handler om en ung mand, der forsøger at komme ud af bandemiljøet. Men det er svært og ender ud i en blodig konfrontation.

Det leder tankerne mod den aktuelle tragedie, hvor den tidligere bandeleder og radiovært Nedim Yasar blev skudt i Københavns Nordvestkvarter efter at have holdt reception for sin bog 'Rødder - en gangster udvej'.

Den skæbne frygter Abdel Mustafa ikke, fortæller han, selvom der er steder fra fortiden, han ikke opsøger.

»Jeg går frit rundt og frygter ikke for mit liv. Jeg elsker stadig mine gamle venner fra Mjølnerparken. Jeg har stor respekt for dem, jeg har mistet til fængslet og til graven, og jeg glemmer ikke, hvor jeg kommer fra. Men jeg ønsker også for folk at komme videre og få et godt liv, og det håber jeg, at prisen her kan vise,« siger Abdel Mustafa, da B.T. senere møder ham på på kaffebaren Arrebo et brostenskast fra Mjølnerparken på Ydre Nørrebro.

Abdel Mustafa håber, at han med sin pris viser andre, der har været ude i kriminalitet, at de kan opnå deres drømme Foto: Daniel Hjorth / Filmmagasinet Ekko Vis mere Abdel Mustafa håber, at han med sin pris viser andre, der har været ude i kriminalitet, at de kan opnå deres drømme Foto: Daniel Hjorth / Filmmagasinet Ekko

Det var i Mjølnerparken, at han som 13-årig fandt sin venner. Det var her, han rodede sig ud i noget skidt. Og her han har lavet så meget ballade, at han fortryder sine valg.



»Selvfølgelig har jeg dårlig samvittighed. Jeg har taget masser af dårlige valg. Jeg var en del af Brothas fra begyndelsen. Jeg blev ikke en del af det, jeg voksede op i det. Det begyndte med nævekampe og knive. Og før man vidste af det, var man i en drabelig konflikt,« siger Abdel Mustafa, der ikke boede i Mjølnerparken.

Han fortæller, at han voksede op på Amager, at hans far forlod familien som 9-årig, og at senere flyttede med sin mor til Københavns Nordvestkvarter. Det var først, da han fik familie, at han flyttede tæt på Mjølnerparken, hvor han bor i dag med sin kone og tre børn. To af børnene har han fra et tidligere ægteskab, og sammen med sin nye kone er de blevet forældre til en nu to måneder gammel dreng.

Fra mareridt til flashbacks

Det var på grund af familien, at han forlod miljøet.

»Jeg indså, det var et falsk broderskab. Der var ikke noget at kæmpe for. Jeg trak mig, og jeg har aldrig haft problemer med mine gamle venner. Jeg var der jo fra begyndelsen, så de respekterer mig. I dag forsøger jeg at tale de andre til fornuft, men ligegyldigt hvor mange jeg får ud af miljøet, vil oplevelserne stadig trykke. Fra mareridt til flashbacks,« siger Abdel Mustafa, der i stedet forsøger at stable et liv på benene i det, han kalder »den rigtige verden«.

Han fik rollen gennem Den Danske Filmskole, der søgte skuespillere på nettet. Og de kunne se hans talent.

»Det var en gammel drøm at blive skuespiller, og jeg kunne hjælpe til, fordi jeg har erfaring fra miljøet, og hvad der gjorde scenerne mere realistiske. Men tro ikke, jeg gik direkte ind i rollen. Det krævede meget forberedelse. Bare fordi man har været en gadedreng, betyder det ikke, at man kan spille en.«

Og nu, hvor han er kommet ud på den anden side, håber han på flere roller.

»Jeg håber, det her gør, at folk opdager mig og giver mig flere chancer. Men jeg vil ikke spille roller, der romantiserer det at være bandemedlem og fremmer miljøet. Som Scarface og Godfather-filmene gør. Selvfølgelig påvirkede de film os. Det gjorde Tupac også. Jeg var rollemodel i bandemiljøet, de yngste drenge så op til mig, så i dag har jeg et ansvar for at vise dem, man kan gå en anden vej,« siger Abdel Mustafa.

Hele Danmark kan også få ham at se i serien 'Gidseltagningen 2', hvor han har en lille rolle. Den bliver vist på Kanal 5 i foråret 2019.