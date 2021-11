Må man tage på kursus i glace midt under optagelserne til 'Den store bagedyst'?

Det spørgsmål har skabt stor forvirring blandt deltagerne i dette års program, fordi 'Bagedyst'-favoritten Frederik Haun har deltaget i sådan et kursus op til optagelserne af lørdagens program.

Selvom der hos hans meddeltagere er ganske stor tvivl om, hvorvidt den slags er inden for reglerne, så har Frederik Haun ikke selv nogen skrupler:

»Jeg kan i hvert fald ikke bekræfte, at der på nogen måde skulle være tale om noget snyd i det her,« siger han til B.T.

B.T. har også været i kontakt med Søren Olsen, redaktør for 'Den store bagedyst', som i et skriftligt svar har udtalt, at man ikke må modtage hjælp til sine kager undervejs i sin deltagelse.

»De fleste af vores deltagere gør rigtig meget for at dygtiggøre sig, når de skal være med i programmet, og det er helt okay. De må dog ikke modtage professionel hjælp til deres forberedelser til programmerne, da vi gerne vil bevare det som en konkurrence for amatører,« lød svaret.

Selv bekræfter 'Bagedyst'-deltageren Frederik Haun over for B.T., at han har været på glace-kursus omkring 14. juni i år, hvilket svarer til den mellemliggende tid mellem optagelserne af kvartfinalen og lørdagens semifinale.

Frederik Haun udtaler, at fordi kursusafholderen er autodidakt og samtidig én, han kendte på forhånd gennem Instagram, så er der - ifølge ham - »ikke noget brud på noget som helst der«.



Han understreger samtidig, at han ikke har betalt for kurset.

Men faktisk er det ikke, hvorvidt kursusafholderen er professionel eller ej, der er det springende punkt for DR. Det er derimod, hvor indgående man har fået hjælp til sine forberedelser til kagekonkurrencen.

For da B.T. efterfølgende over telefonen foreholder Frederiks kursusdeltagelse for 'Bagedyst'-redaktøren Søren Olsen, svarer han, at det »ikke er uden for reglerne«.

»Man må ikke modtage professionel hjælp til at løse den specifikt stillede opgave i programmet. Men man må gerne modtage professionel hjælp til de specifikke teknikker, man skal bruge til opgaven,« lyder det fra Søren Olsen, der uddyber:

»Man må gerne tage et kursus i at glace kager og så tage al den viden med hjem derfra og så bruge det på sin kage. Men man må ikke spørge den, der afholder kurset, om deres bud på eller sparring til, hvordan man løser den specifikke opgave.«

Søren Olsen indrømmer dog, at det ikke er muligt for 'Den store bagedyst'-produktionen at føre kontrol med, om den regel bliver overholdt.

»Det kan jo kun bero på tillid. Det er ikke sådan, at vi besøger deltagerne hver torsdag for at se, om der er én, der hjælper dem i køkkenet for eksempel. Vi holder et møde med alle deltagerne om reglerne, inden vi går i gang med projektet. Så har de fået beskrivelsen af vores regler, og så skal de overholde dem,« forklarer 'Bagedyst'-redaktøren.

B.T. har spurgt årets 'Bagedyst'-deltagere om, hvad de tænker om, at man må modtage kurser i eksempelvis glace-teknik undervejs i optagelserne.

Tre af deltagerne svarede, at de troede, det var imod reglerne.

Synes du, det er okay at få professionel undervisning i kageteknikker, mens man deltager i 'Den store bagedyst'?

»I vores kontrakt er det beskrevet, at vi ikke må modtage træning af professionelle konditorer, bagere eller andre fagpersoner, så at vi må det, kan jeg ikke genkende,« lød svaret fra SæÞór Kristínsson til B.T.

Også 2017-vinderen af 'Den store bagedyst', Andrea Søllested, mener, man ikke kan tage på kursus undervejs i sin deltagelse.

Som anerkendt chocolatier udbyder hun selv kurser i chokoladens kunst, men hun har særlige regler for 'Bagedyst'-deltagere.

»Alle er velkomne inden programmets optagelse. Men jeg giver ikke insiderviden om 'Bagedysten' eller prepper kommende deltagere. For mig, der går grænsen, når man har fået stillet en opgave og så kontakter en professionel,« forklarer Andrea Søllested til B.T.

For 'Bagedyst'-redaktøren giver den store forvirring anledning til at vende reglen om professionel hjælp en ekstra gang for fremtiden.

»Hvis nogen skulle være i tvivl om, at det er helt legalt at tage et chokoladekursus, et brødbagningskursus eller andet, så vil det da være en oplagt ting for os at vende, når vi gennemgår med deltagerne, hvordan man kan forberede sig,« svarer Søren Olsen.

Hende, der afholdt Frederik Hauns kursus, er ikke vendt tilbage på B.T.s mange henvendelser for en kommentar.



Vi ville gerne have hørt om hendes opfattelse af kurset dengang og hendes opfattelse af sin egen status som professionel kagekursusudbyder.