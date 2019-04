TV 2 meddelte fredag, at man næste år vil lave endnu en sæson af X Factor i 2020.

Vært Sofie Linde allerede har meldt sig på banen til endnu en tørn, men de tre X Factor-dommere er mere splittede i deres svar.

Efter fredagens X Factor-finale, hvor 23-årige Kristian Kjærlund overraskede alle og hev sejren hjem, talte B.T. med Oh Land, Thomas Blachman og Ankerstjerne for at høre, om de tre dommere er friske på endnu en sæson.

Kan man forestille sig, at du er dommer igen næste år?

Oh Land tiltrak sig stor opmærksomhed i sin farverige kjole. Foto: Martin Sylvest Vis mere Oh Land tiltrak sig stor opmærksomhed i sin farverige kjole. Foto: Martin Sylvest

»Det kan man godt forestille sig,« siger Oh Land med et smil på læben.

Er det et ja?

»Det kan jeg ikke sige noget om endnu.«

Men du er ikke afvisende, fornemmer jeg?

»Nej, jeg synes, det har været skidesjovt,« siger Oh Land.

Hvad sangerindens endelige svar bliver, må vi altså vente lidt på. Anderledes lukket var Ankerstjerne, der slet ikke vil forholde sig til spørgsmålet endnu.

»Jeg er slet ikke nået så langt. Jeg er lige landet - eller jeg er ikke engang landet efter aftenens show, så jeg ved ikke noget. Jeg ved bare, at nu har jeg fri lidt,« siger Ankerstjerne.

Og så er der Thomas Blachman, som har haft sin faste plads bag dommerbordet i X Factor gennem alle 12 sæsoner, pånær i 2010, hvor Soulschok i stedet var dommer. Thomas Blachman vil dog ikke give et klart svar på, om vi får ham at se igen til næste år i en 13. sæson.

Skal Blachman fortsætte som X Factor-dommer?

»Jeg ved godt, at de er interesserede i det, og det er jo altid dejligt, men jeg bliver nødt til lige at tænke,« siger Thomas Blachman, der fredag vandt programmet med Kristian Kjærlund.

»Jeg bliver jo ikke yngre, men jeg er enormt taknemmelig for at være med i programmet. Jeg synes, det er en fuldstændig fantastisk mulighed for at sige noget, som handler om andre mennesker end mig selv. Foran en masse andre mennesker, som ikke er mig selv. Give noget kærlighed videre i virkeligheden. Give noget inspiration videre.«

Kan du forestille dig et X Factor uden dig selv som dommer?

»Nej, det kan jeg ikke, det er jo for fanden derfor, jeg har gjort det i så mange år, for ellers ville det blive noget lort.«