Kia Sødergreen har i to år skrevet på sin bog, og nu er den klar til udgivelse, men hun mangler et forlag.

Kia Sødergreen blev kendt under navnet ‘Sugar’ i Kanal 5-programmet ‘Kongerne’, hvor hun fandt kærligheden i Walid Bechara, der i samme program gik under navnet ‘Knaldperlen’. Kia selv kalder kæresten for Walle. Sammen har parret Marcus, der fylder tre til september. Kort efter Marcus blev født, fik Kia en fødselsdepression og fødselspsykose, der siden 2017 har krævet en lang række indlæggelser og budt på mange nedture.

Kia har de seneste to år været i gang med en bog om hendes liv, som blandt andet indebærer en masse svar omkring hendes indlæggelser i forbindelse med sygdommen. Bogen er færdigskrevet, men Kia har brug for hjælp til at komme helt i mål.

'Jeg søger et forlag, som vil udgive min bog. Bogen er klar, den skal blot rettes grammatik. Min journalist, som har været inde over min bog, er sprunget fra her i sidste øjeblik,' skriver Kia i et opslag på Instagram og uddyber til Realityportalen.

»Det er mig, der har skrevet den, men han (journalisten red.) har guidet mig. Der er bare så meget, han skal nu, men bogen er klar til gennemlæsning. Vi har med vilje ikke fundet et forlag, før vi var klar, men det er vi nu,« siger Kia.

Ifølge Kia har bogen ligget stille noget tid, men den er nu færdigskrevet.

»Alle de spørgsmål, jeg får hver dag, bliver beskrevet i bogen. Og det føles som en lettelse, at den snart kommer ud. Jeg glæder mig så meget til, den udkommer, og jeg håber at kunne hjælpe og støtte andre i samme situation,« siger Kia til Realityportalen om bogen, der har fokus på alt, hvad der skete efter fødslen af Marcus.

Savner Marcus og Walle hver dag

Siden Danmark lukkede ned i marts grunde corona, har Kia ikke hverken set Marcus eller Walid.

»Det er hårde tider med coronavirus, og savnet er stort. Vi facetimer lidt, men Marcus har for travlt til at snakke med sin mor. Walle snakker jeg med dagligt,« fortæller Kia, der også kan afslører, at hun har det bedre.

»Jeg har det meget bedre. Det går fremad med mig, så det er dejligt. Jeg er steget i medicin og startet et nyt præparat op. Så det er bare skønt, at det går den rigtige vej nu,« fortæller Kia, der er glad for den behandling, hun modtager i øjeblikket.

Hvilken medicin Kia får, og hvilket bosted hun bor på, holder hun privat.

Bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.