DR fejrer for tiden, at det er 40 år siden, at Bamse første gang dukkede op på tv.

De har blandt andet delt et klip på Facebook fra børneprogrammet 'Døren går op' fra 1982, hvor Bamse får læst op af en voksen ved navn Pernille.

I de første udsendelser med den populære, gule bamse boede han og menneskene Aske og Pernille i et stort lyserødt rum.

I 1983 flyttede de alle sammen ud i en hemmelig skov, og her er det så, at gammelt spørgsmål presser sig på.

Hvor Aske, der blev spillet af musikeren Aske Bentzon, fortsatte som fast del af 'Bamses Billedbog'-holdet, forsvandt karakteren Pernille nemlig pludselig fra historien og blev blandt andet erstattet af Alberte Vinding i form af Luna.

I kommentarsporet til DRs Bamse-klip spørger en bruger, hvorfor Pernille, der blev spillet af skuespilleren Pernille Skov, blev skrevet ud af 'Bamses Billedbog'.

I historien blev det forklaret, at 'hun skulle til de varme lande', men hvad er den sande historie?

Katrine Hauch-Fausbøll, der var med til at opfinde Bamse-universet, kommer i kommentarsporet med en forklaring:

»Pernille ville efter eget ønske gerne ud af serien. Og så skulle vi jo finde på noget. Jeg synes ikke, hun kunne forlade Bamse uden videre, så vi fandt på, at hun rejste til Sydhavet og blev gift. Så kunne vi på den måde også lave en udsendelse om sorg og savn,« forklarer hun.

Længere nede i kommentarsporet forklarer hun videre, at Pernille-karakteren var en af hovedpersonerne i 'Døren går op' fra 1982. Da Bamse flyttede ud i skoven, besøgte hun ham og var med i de første seks udsendelser - og herefter tog Luna rigtig nok over.

For ti år siden, da Bamse fyldte 30 spurgte DR Alberte Winding, hvordan Luna karakteren blev til:

»Da Pernille Skov, som spillede 'Pernille', forlod serien i 1984 var der brug for en anden kvinde. Holdet bag var ret enige om, at det skulle være en mystisk person. Jeg har altid været fascineret af månen og det, den gør ved kvinder. Derfor kom hun til at hedde Luna, som betyder måne på latin,« forklarede Alberte Winding og tilføjede:

»Hun er mystisk på den måde, at man aldrig helt kan regne med hende. Hun er der, når hun er der, men ofte er hun rejst væk, fordi hun har en form for længsel i sig. En længsel efter noget andet.«

Pernille Skov står ifølge filmsiden IMDB ikke noteret for flere roller efter sit Bamse-exit i 1984.

Se klippet med Bamse og Pernille herunder: