Kan du huske grev Ditmars tyske kusine Mitzi i 'Badehotellet', der var en fast del af TV 2s populære tv-serie i to sæsoner? Pludselig blev hun skrevet ud.

Den 38-årige dansk-tyske skuespiller Anna Bergfeld, der i 2017 og 2018 i fjerde og femte sæson af 'Badehotellet' spillede den Hitler-glade kusine, håber en dag at gøre comeback i serien, men ved også, at det ikke er noget, hun selv er herre over.

»Jeg vil altid gerne komme tilbage. Men det ligger i Stig Thorsboe og Hanna Lundblads (forfatterne, red.) hænder,« skriver hun i en mail til B.T. og tilføjer, at det betød rigtig meget, at hun dengang fik muligheden for at være med i en stor dansk tv-serie.

Anna Bergfeld kommer oprindelig fra Sydslesvig-området, men blev i 2013 uddannet fra en privat skuespillerskole i København.

Anna Bergfeld som Mitzi i 'Badehotellet'. Foto: Mike Kollöffel/TV2

Hun havde forinden et par kortfilm på cv'et, da hun en dag pludselig blev ringet op af 'Badehotellet's caster, der gerne ville prøve hende af til en ny karakter.

»Jeg husker, at jeg stod i badet, da telefonen ringede, og jeg troede, det bare var en telefonsælger. Jeg vidste ikke meget om serien, så jeg oprettede et gratis abonnement til TV 2 Play og begyndte at researche. Næste dag var jeg til casting hos instruktøren, hvor jeg blev bedt om at improvisere,« husker hun tilbage.

'Badehotellet'-instruktør Fabian Wullenweber bad hende fortælle om en dag, som var hun en del af Hitlers organisation for tyske unge piger i 1930erne, 'Bund Deutscher Mädel', og Anna Bergfeld gav den gas.

»Jeg kan huske, at Fabian rystede med kameraet. Han var flad af grin og måske lidt stødt.«

Og hun fik rollen, der altså kun overlevede to sæsoner, før den blev skrevet ud igen.

Man ved, at grev Ditmar, der i 'Badehotellet' bliver spillet af Mads Wille, for at skjule sin homoseksualitet blev gift med sin kusine, og at de fik en søn ved navn Wilhelm, men i de sidste tre sæsoner har Mitzi ikke vist sig på hotellet.

Grev Ditmar (Mads Wille (th.)) bliver i 'Badehotellet' tvunget af sin mor (Benedikte Hansen (tv.)) til at gifte sig med sin kusine Mitzi. Foto: Mike Kollöffel/TV 2

Anna Bergfeld er som nævnt klar på at vende tilbage, og hun har gjort sig nogle tanker om, hvad hendes karakter kunne lave her i sæson otte, hvor handlingen er nået frem til 1941.

»Jeg har tre scenarier. For det første, at Mitzi opdager, at der gemmer sig jøder i hendes kælder, som hun hjælper med at sluse ud af landet. En anden mulighed er, at hun kampforelsker sig i en modstandsmand, bliver aktiv kommunist og skider på sit grevinde-ejerskab. Eller at hun bliver en giga medløber og bakker op om Hitlers regime. Mange adelige har gjort det og tjent mange penge.«

Hun tilføjer:

»Måske går Mitzi ind i filmbranchen og bliver Leni Riefenstahl (der lavede propagandafilm for Hitler, red.).«

Anne Bergfeld fortæller til sidst, at hun ikke følger så meget med i 'Badehotellet' længere.

»Der er jo kommet mange nye kollegaer ind. Sådan er det jo i film- og teaterbranchen. Vi kommer og går og så videre.«

Siden 'Badehotellet' har hun medvirket i endnu et par kortfilm, ligesom man sidste år kunne opleve hende i en reklame for Albertslund Cykler med Amin Jensen.