Hun er omgivet af rigtigt mange politibetjente.

De første billeder, fra optagelserne til den store biografsucces 'Joker's opfølger, er netop blevet offentliggjort.

Filmen får titlen: 'Joker: Folie à Deux.'

På flere af billederne ser man sangeren, Lady Gaga, der spiller den maniske skurk 'Harley Quinn' i filmen.

Lady Gaga har tidligere medvirket i film som 'A Star Is Born' og 'House of Gucci' Foto: KENA BETANCUR Vis mere Lady Gaga har tidligere medvirket i film som 'A Star Is Born' og 'House of Gucci' Foto: KENA BETANCUR

I 2019 havde den første 'Joker', der var instrueret af Todd Phillips, biografpremiere.

Hovedrollen blev spillet af Joaquin Phoenix, der fik en Oscar for sin præstation.

Men i den kommende film får Lady Gaga altså også en stor rolle.

På de nye billeder ser man hende befinde sig i en folkemængde foran rådhuset på Manhattan i New York.

En del af den nye 'Joker'-film er indspillet på Manhattan i New York. Foto: KENA BETANCUR Vis mere En del af den nye 'Joker'-film er indspillet på Manhattan i New York. Foto: KENA BETANCUR

I juni bekræftede instruktøren Todd Phillips, at manuskriptet til den næste 'Joker'-film var færdig, og optagelserne begyndte den 10. december 2022.

Filmselskabet Warner Brothers har sat den 4. oktober i år som premieredato.

Udover Joaquin Phoenix og Lady Gaga er Zazie Beetz, Brendan Gleeson, Catherine Keener og Jacob Lofland også på rollelisten.

Lady Gaga har i film som 'A Star Is Born' og 'House of Gucci' bevist, at hun også magter rollen som skuespiller.