For nylig blev det meldt ud, at det mangeårige realitykonceptet 'Paradise', der tidligere var kendt som 'Paradise Hotel', ændrer sig drastisk.

Ikke mindst skal man ikke længere være single for at deltage i programmet, det mexicanske luksushotels dobbeltsenge er skiftet ud med enkeltmandssenge, og man kan fremover danne par med en af samme køn.

Men for kendisforsker ved Roskilde Universitet Lene Bull Christiansen kan man ikke tage dét, der har gjort 'Paradise' til den succes, det har været gennem de sidste 15 år, ud af formatet:

Sex, drama og intriger.

For hvis man fjerner sig for meget fra det, så spår Lene Bull Christiansen, at formatet kan bløde seere.

»Det helt grundlæggende er jo, at det er sjovt at se folk, der holder fest og bliver uvenner og bliver forelskede og har sex med hinanden. Det er jo de sociale kvababbelser, som er det interessante fortællerelement i 'Paradise',« understreger hun.

»Så skal Viaplay formå at rykke dramaet over på nogle nye parametre i stedet. For jeg tænker ikke, deres publikum er særligt interesseret i at se med, hvis det bliver et narrativ, hvor folk skal sidde og holde hinanden i hånden og synge 'kumbaya'.«

Ikke mindst spår Lene Bull Christiansen, at 'Paradise' fortsat får en kamp med at caste mere forskelligartede deltagere.

En kamp, de heller ikke havde den store succes med, da de allerede startede på det sidste år, påpeger hun.

»'Paradise' er så stærkt et brand, at der er nogle traditioner og nogle konventioner om, hvordan man er, når man er 'Paradise'-deltager. Der er jo nærmest bestemte miljøer, hvor det er en ting, at man gerne vil deltage i programmet, og det handler jo netop om at være med til den der fest,« fortæller kendisforsker Lene Bull Christiansen.

»Så jeg kan ikke forestille mig andet end, at det her med, at folk bliver forelskede i hinanden og har sex på kryds og tværs og drikker rigtig meget, bliver ved med at være en del af konceptet.«

I stedet tror hun, de omfattende ændringer drejer sig om at fjerne sig fra de omfattende krænkelsessager af både seksuel karakter og med mobning, der har været i de nordiske sæsoner de seneste par år.

»De bliver nødt til at sikre sig, at selve formatet ikke lægger op til nogle af de problemer, de har haft. Måske netop ved at gøre det til en del af spillet, at hvis man ikke kan finde ud af at være respektfuld over for hinanden, så går tingene imod én,« slutter kendisforskeren.

Fremover vil det taktiske spil fylde mindre, mens »positive værdier og adfærd ses som en stor styrke i spillet«, har Viaplay også meldt ud.

Viaplay oplyser til B.T., at man ikke ønsker at kommentere de nye ændringer yderligere.