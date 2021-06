Tv-programmet 'Paradise Hotel' har kørt i 16 sæsoner, og en ny sæson blev for nylig annonceret.

Seerne har labbet det populære realityprogram i sig sæson efter sæson. Og det er ikke så underligt, mener Henrik Høgh-Olsen, professor i social- og personlighedspsykologi på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet, som har forsket i tv-programmer, herunder reality-tv.

»'Paradise Hotel' har jo formået at ramme os på vores dyriske og menneskelige instinkter. Det med at rotte sig sammen med nogle og ekskludere nogle andre. Det er menneskelige instinkter. Det elsker folk at se på, og det vil fortsætte i tv-programmer, selvom der er andre tendenser i samfundet såsom antimobbe-kampagner og lignende..«

Han fortsætter.

»Mennesker er socialt hierarkiske dyr, så det med at konkurrere om at komme højest i noget, tror jeg vil blive ved i fremtidige tv-koncepter. Det er naturligt for os at se, og det bliver også praktiseret i rigtig mange tv-programmer – også i andre, uden vi lægger mærke til det.«

Høgh-Olsen påpeger dog, at det store fokus på en type udseende er et af de steder, hvor programmet kan komme i problemer, hvis man ikke følger mere med tiden. Han tror dog sagtens, det kan imødekommes fra producentens side.

»Jeg tror, at publikum gerne vil se flere forskellige typer af mennesker udseendemæssigt i fremtiden, men der har jo været en løbende udvikling på den front siden programmets start. Det kan godt være, at der kommer til at ske en lidt større kontrast end før. Æstetikken ændrer sig jo hele tiden, og der er lige så skarpe vilkår, som der altid har været. Vi er overhovedet ikke blevet mindre æstetiske,« siger han.

Forskeren mener, at det netop er 'Paradise Hotel's evne til at tilpasse sig nutidens tendenser, der gør, at programmet har kunnet fortsætte i så mange år.

»Der har jo været en del forandringer i 'Paradise Hotel' i løbet af årene. Hvis man ser første sæson i dag, ville man være forarget. Jeg synes også, programmets fokus har ændret sig, fra at man gik efter at udstille personer til nu at have fokus på menneskelige relationer og forskelligheder.«