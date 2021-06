Fredag er det sidste afsnit af 'Keeping Up With The Kardashians' landet i Danmark og markerer dermed enden på tyve sæsoner og en særlig realityæra.

En offentlig historie om store og små dramaer i en halvkendt rigmandsfamilie – der siden endte med at afføde nogle af verdens rigeste og mest indflydelsesrige kvinder – har efter 15 år nået sin ende.

At serien blev så populær, skyldes, at de seks rige kvinder stillede en nysgerrighed efter, hvordan livet på første klasse tog sig ud, samtidig med at de med deres forskelligheder og udfordringer gav seerne noget at spejle sig i. Det forklarer kendiskultur-forskeren Lene Bull Christiansen fra Roskilde Universitet.

Undervejs som mor Kris Jenner og døtrene Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kendall Jenner og Kylie Jenner på bramfri vis delte ud af deres dramafyldte liv, opnåede de en kendisstatus.

»Effekten af den status er, at medierne også spiller med på den og promoverer dem, fordi de er interessante. Det er en selvfødende maskine, de har skabt,« forklarer Lene Bull Christiansen.

Når hun siger skabt, så mener hun det. Vejen til det forretningsimperium, som realityfamilien står tilbage med, skyldes, at kvinderne har formået at kapitalisere på deres selvpromovering, forklarer hun.

Kardashian-Jenner-familien til MET-galla i 2019. Foto: ANGELA WEISS Vis mere Kardashian-Jenner-familien til MET-galla i 2019. Foto: ANGELA WEISS

Ikke mindst har Kardashian-Jenner-klanen formået at skabe et helt skønhedsideal. De er blevet stilikoner og har fået stakkevis af verdens kvinder til at svede – eller betale – for en fyldig bagdel og lært dem at fremhæve ansigtet med makeup, mens de solgte deres egen af slagsen.

»De har været rigtig dygtige til netop at bruge det her hyperfeminine univers, hvor mændene er reduceret til statister i deres show. Det univers har de været dygtige til at føre over i markedsføring for alverdens ting, både af deres egne og alle mulige andres produkter,« fortæller Lene Bull Christiansen.

»Eksempelvis fortalte Kris Jenner i et afsnit, at hun var blevet lidt slap i underlivet, og så, pludselig, landede hun sig en stor kampagne for tisopsugende bind! De er exceptionelt dygtige til at tage nærmest enhver ting og sørge for, at den både giver en storyline til showet, samtidig med at de kan tjene penge på det uden for showet.«

Deres succes er i høj grad også blevet ført an af mor og manager Kris Jenner – populært kaldet momager. Det var ligeledes hende, der så værdien i at have en semikendt datter og solgte ideen om et tv-show om familien.

Dengang var Kim Kardashian mest kendt som Paris Hiltons assistent. Og da Kim Kardashians famøse sexvideo blev lækket kort inden premieren på 'Keeping Up With The Kardashians', kom familien for alvor frem i offentlighedens søgelys.

Særligt forståelsen for at bruge pressen og de sociale medier har været den force, der har holdt de seks kvinder i offentlighedens interesse, forklarer Lene Bull Christiansen. I dag er de alle blandt de største influencere i verden med millioner af følgere.

»'The Kardashians' har helt klart været enormt dygtige til at bruge Instagram bevidst, så det både hang sammen med showet og underbyggede den personlige branding, som den enkelte søster eller mor har haft i forbindelse med showet,« forklarer kendiskulturforskeren.

Men nu stopper showet. De seks kvinder er blevet for store og for hårdt pressede af at dele så meget ud af deres liv.

»Vi slipper dem på et tidspunkt, hvor de fleste af dem er vokset showet over hovedet. De har deres egne store virksomheder og livsstilsuniverser, som de i højere grad lever af end showet. På den måde kan de tillade sig at træde tilbage og være mere almindelige kendte mennesker og pleje deres egne brands.«

Med udmeldingen om, at familien trak sig fra realityprogrammet, begyndte rygterne hurtigt at florere. Blandt andet skulle det pludselige stop have skyldtes, at familien havde fået afslag på en lønforhøjelse fra 150 millioner dollar til 200 millioner dollar med begrundelsen om faldende seertal.

Selv fortalte Kris Jenner dog, at det var familiens egen og meget spontane idé at stoppe – og i december kom det frem, at familien fortsætter livet foran kameraet i et nyt format på den Disney-ejede streamingtjeneste Hulu.

Kendiskulturforskeren Lene Bull Christiansen giver også gerne sit bud på, hvordan fremtiden ser ud for realityfamilien.

»Jeg tror, at de hver især vil passe deres eget livsstilsbrand og børnetøjsuniverser, og hvad de ellers har, måske også rykke over i mere konventionelle roller i forhold til deres brands. Og så vil de i højere grad rykke over på de sociale medier. Deres brands bliver måske lidt, ligesom man ser Gwyneth Paltrow gøre nu.«