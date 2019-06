Der kommer en sæson seks af 'Forsidefruer'.

Femte sæson af ‘Forsidefruer’ er netop rullet over skærmen med et talkshow, hvor alle fruerne sad ansigt til ansigt og i selskab med Jakob Kjeldberg gennemgik de op- og nedture fra den forgangne sæson.

Til slut i talkshowet afslørede ‘Robinson’-værten, at man bestemt ikke har set det sidste til de seks fruer, som alle vender tilbage i en ny og sjette sæson af det populære TV3-program, og man fik også lov til at få et smugkig på den kommende sæson.

Her kan man nemlig blandt andet følge Jackies graviditet og altså tilblivelsen af en ny deltager i programmet, når Jackies fjerde barn kommer til verden.

Det vides endnu ikke, om sjette sæson kommer til at løbe helt frem til fødslen, men man kommer i hvert fald helt tæt på graviditeten. Se det søde klip fra næste sæson nederst i artiklen.

Hos TV3 er de meget begejstrede for deres fruer, og den netop afsluttede femte sæson af serien levede i den grad op til deres forventninger.

»Vi oplever stor interesse for programmet og et højt engagement fra vores seere på TV3 og især Viaplay. Samtidig sker der så meget i fruernes liv det næste stykke tid – og jeg kan roligt afsløre, at store livsbegivenheder er under opsejling. Dette skal vores seere selvfølgelig have mulighed for at følge med i, og derfor kommer der også en sjette sæson af Forsidefruer,« fastslår Kenneth Kristensen, Programdirektør, Nordic Entertainment Group Danmark.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk