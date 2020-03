Coronavirussen har store konsekvenser for 'Forsidefruen' i Dubai.

På samme måde som Danmark er lukket ned, har den altoverskyggende coronavirus også fået Dubai til at lukke ned. Det påvirker naturligvis Tina Lund og familien på mange måder, men især påvirker det hendes ridesport.

»Det er rigtig svært lige nu. Alle ridestævner er aflyst. Og der er jo OL snart,« siger en bekymret ‘Forsidefruer’-deltager til Realityportalen.

Selvom alle ridestævner er aflyst, og man ifølge anbefalingerne i Dubai helst skal blive hjemme, så besøger Tina stadig hestene. Hun træner næsten hver dag, men gør det dog alene. Og til nu er OL, på trods af de svære betingelser, stadig planen.

»Mine heste bliver desuden syge, hvis de ikke kommer ud. Men jeg er ikke i kontakt med andre, end mine heste. Jeg rører ikke ved nogle mennesker,« fortæller Tina.

Udover at bruge tid med sine heste er hun sammen med børnene og har nogle faste legeaftaler med et par veninder og deres børn. Aftalerne foregår på de samme to steder hver gang for at undgå at blive smittet.

Næsten fanget i lufthavnen

Tina tager coronapandemien meget alvorligt og forsøger efter bedste evne at undgå den. Blandt andet spiser de i familien sundere og langt flere vitaminer for at være bedre rustet mod sygdom.

»Jeg prøver at gøre mit bedste blandt andet ved at holde børnene indendøre og vaske deres hænder ofte. Når vi handler, så handler vi ind for et godt stykke tid, så vi ikke skal gøre det ofte. Jeg synes, vi passer meget på,« siger hun.

I Dubai er udmeldingen, at man ikke skal regne med at kunne komme nogle steder de næste to måneder, og Tina oplever, at folk er gode til at respektere det.

»Men jeg håber, at det ikke varer så længe. Der er ikke nogle af vores børn, der går i skole, og vi må ikke gå uden for en dør. Alle shopping malls er lukket, biograferne er lukket, legepladserne er lukket. Alt er lukket,« siger Tina Lund.

Hun nåede da også kun lige at få manden Allan Nielsen hjem fra forretningsrejse, inden lufthavnen lukkede ned for alle flyafgange.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk