»Av,« lyder det fra Janni Ree i torsdagens afsnit af 'Forsidefruer'.

Sammen med Amalie Szigethy er hun taget til skedeopstramning på en klinik i Hellerup. Her ligger hun på en briks, mens læge Jørgen Esmann er ved at stikke et instrument op i hendes skede.

I den forbindelse gør Janni Ree opmærksom på, at hun har en kort livmoder, og at det derfor kan være, han støder på livmoderhalsen.

Selve proceduren er ikke rar, fortæller forsidefruen:

»Det er mærkeligt, fordi det både kilder og brænder,« siger hun og uddyber senere med et grin:

»Det er ikke noget, jeg kunne tænke mig at gøre hjemme i soveværelset. Det er dér, vi er.«

Proceduren foregår således, at man med radiofrekvensenergi opvarmer vævet i området, og dermed stimuleres hud, muskler og nerver, hvilket har opstrammende effekt.

Tilbage i klinikken sidder Amalie Szigethy ved sin venindes side og overværer hele proceduren. Hun lader til at have det lidt ambivalent med situationen:

»Jeg ville heller ikke have en mand, der nussede mig rundt omkring i mine kønsdele. Det er der ikke nogen, der ønsker.«

»Men jeg tror, at mange kvinder vil lide for skønheden. Og det vil jeg da helt klart også.«

Torsdagens afsnit af 'Forsidefruer' kan ses på Viaplay og på TV3 klokken 20.