Det er ikke kun Janni og Amalie, der er påvirket af deres drama.

For et par måneder siden kom det frem, at der var iskold luft mellem Amalie Szigethy og fire af andre kvinder i ‘Forsidefruer’; Janni Ree, Jackie Navarro, Tina Lund og Gunnvør Dalsgaard.

Specielt mellem Janni og Amalie, der ellers var bedste veninder, var det gået galt med det ellers gode forhold:

»Jeg mødes ikke længere privat med hende, fordi der er sket nogle ting, som bare har gjort, at vi er kommet langt fra hinanden. Jeg kan ikke stå inde for en veninde, der er på den måde. Hun har været illoyal og man kan ikke rigtig stole på, hvad hun siger. Når man er i rum med hende, siger hun ét, og når hun så er i et andet rum, siger hun noget andet. Og det kan jeg bare ikke,« lød det dengang fra Janni Ree.

Den eneste af forsidefruerne, der ikke har været nemt i dramaet, har hermed været Karina Von D’ahé. Hun fortæller nu, hvordan hun har det med Amalie:

»Mit forhold til Amalie er rigtig godt, vi har filmet en del sammen. Jeg har egentlig stået lidt i midten og er både venner med Amalie og Janni, som jo er dem med den største konflikt. De ting, der er sket, er sket på et tidspunkt, hvor jeg ikke har været til stede. Der er særligt én speciel episode, som har været rigtig dramatisk mellem de to, og eftersom jeg ikke har set med egne øjne, hvad der er sket, så har jeg ikke ønsket at vælge siden,« fortæller Karina til Realityportalen.dk.

»Så jeg har virkelig prøvet at formidle mellem dem og prøvet at få dem til at se det. Også fordi de begge har forklaret hver deres side af sagen, og begge har givet god mening. For der er ikke nogen af pigerne, der er dumme kællinger, de er begge både søde og sjove,. Og jeg synes da, at det er mega ærgerligt, at det er endt, som det er, for de havde jo god kemi og var gode venner, men jeg tror desværre ikke lige, at den står til at redde. Desværre. Det virker ikke sådan,« fortsætter hun.

Artiklen er lavet i samarbejde med Realityportalen.