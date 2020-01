Det næste halve år kan den tidligere 'Forsidefrue' nyde de endelige resultater af sit arbejde.

For den altid labre Sarah Louise Christiansen er der gode grunde til at skåle i champagne og fejre, at op til flere projekter snart er ført ud i livet.

Det er ikke mange dage siden, at den tidligere ‘Forsidefrue’ kunne fortælle, at hun igen har fundet kærligheden og er blevet kærester med Jacques Møller, der tidligere har deltaget i ‘Kræsne købere’ og ‘Liebhaverne’.

Men faktisk har ‘Forsidefruer’-deltageren endnu et par nyheder at fortælle, for selvom hun allerede er mor til tre børn og en hund, så brygger den seje iværksætter på hele to nye babyer i form af nogle vilde projekter.

'Jeg har netop færdigdesignet de smykker, som jeg snart skal lancere, og de er så smukke, at jeg kunne revne af stolthed,' skriver hun i et blogindlæg på sarahlouise.dk.

Udover at hun snart lancerer sin egen smykkekollektion, som inden længe vil være at finde i butikkerne, så har hun også arbejdet på en bog det sidste stykke tid. Den er hun nu halvvejs med, og planen er, at den skal udgives på den anden side af sommerferien.



Ikke længere hemmeligt

Den 37-årige blogger, model og reality-deltager er altså i den grad fyldt op af gode følelser for tiden, og hun lægger ikke skjul på, at lettelse er en af dem. Det har hun følt, siden hun den 7. januar, valgte at offentliggøre sin nye kæreste.

'Det har bare givet mig så meget ro i maven, for nu føler jeg ikke mere, at jeg skal holde så mange ting hemmelige for jer. Der sker rigtig meget lige nu, men heldigvis er det gode ting, og jeg føler mig fyldt op med energi og initiativ,' skriver hun i samme indlæg.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk