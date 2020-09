Jackie og kæresten Rasmus har fået matchende kærligheds-tatoveringer – og Rasmus skal endda snart have tatoveret et helt portræt af Jackie.

Den 33-årige ‘Forsidefruer’-stjerne Jackie Navarro har taget et stort skridt med kæresten gennem to og et halvt år, ejendomsmægleren Rasmus Møller, 34.

Parret har nemlig fået matchende kærligheds-tatoveringer. Jackie har fået tatoveret Rasmus’ navn efterfulgt af et hjerte på højre overarm, mens Rasmus har fået tatoveret Jackies navn på højre underarm.

»Vi elsker hinanden, så var det lidt hyggeligt at få skrevet hinandens navne,« fortæller Jackie med et grin til Realityportalen.

Herunder kan du se parrets nye tatoveringer:

Foto: Privat/Instagram Vis mere Foto: Privat/Instagram

Jackie havde i et stykke tid planlagt at få lavet tatoveringen med kærestens navn, og i går morges skulle det så være.

Hende og Rasmus var derfor taget ud til en tatovør i Solrød, hvor Jackie udover Rasmus’ navn også skulle tatoveres ned af rygsøjlen, mens Rasmus skulle tatoveres på maven.

»Rasmus overraskede mig den dag. Jeg vidste ikke, han ville skrive mit navn også,« griner Jackie, der på dagen også havde selskab af ‘Forsidefruer’-produktionen, som optog til den nye sæson.

Et stort portræt af Jackie

Derudover afslører Jackie, at Rasmus har endnu en kærlighedserklæring i blæk på vej til hende udover den nye, han netop har fået på sin underarm.

»Det er ingenting i forhold til, hvad Rasmus skal have lavet i oktober. Han skal have et portræt af mig på overkroppen. Et større et,« røber forsidefruen med et grin.

Den 33-årige ‘Forsidefruer’-stjerne Jackie Navarro har i 2,5 år dannet par med den 34-årige ejendomsmægler Rasmus S. Møller, efter de blev stormende forelskede til en fest i begyndelsen af 2018.

Parret bor i dag sammen i en villa i Nordsjælland, som de deler med deres fælles 1-årige datter Chloé, som de fik i september sidste år, og så Jackies tre børn Theodor på 9 år, Victor på 7 og 5-årige Alexandra Cherie, som hun har fra forholdet med eksmanden Niels Borger Rasmussen.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk