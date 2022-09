Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Flere episoder i ugens udgave af 'Gift ved første blik' var i virkeligheden knap så dramatiske, som de fremstod på tv, fortæller Melissa Bredvig.

Hun er i årets udgave af DRs populære datingprogram gift med den jævnaldrende Mikael Beck.

I ugens femte afsnit er Melissas manglende fysiske tiltrækning til Mikael fortsat et af de store emner, men som Melissa husker det, var problemet ikke så stort, at det optog al deres tid sammen.

»Det fyldte selvfølgelig og havde indflydelse på vores forhold, men når vi snakkede åbent og ærligt omkring det, begyndte det at fylde mindre,« fortæller Melissa og tilføjer:

Melissa og Mikaels bryllupsbillede. Vis mere Melissa og Mikaels bryllupsbillede.

»Og vi hyggede os også rigtig meget sammen. Vi var blandt andet ude og spise en aften, hvor vi klædte os fint på og havde det rigtig sjovt, men det blev bare ikke vist.«

På et tidspunkt i ugens afsnit fortæller Mikael undrende til kameraet, at Melissa om natten havde forladt soveværelset for at sove videre alene på sofaen inde i stuen.

Mikael er i tvivl, om det er, fordi han i søvne er kommet til at ligge lidt for tæt på hende, men nu fortæller Melissa, at det hele bare var en misforståelse.

»Jeg rykkede ikke ind på sofaen midt om natten. Klokken var 7.30 om morgenen, og jeg er bare ikke vant til at sove længere end det i weekenden, så derfor gik jeg ind i stuen for ikke at vække Mikael,« fortæller Melissa og fortsætter:

Tror du, Melissa og Mikael forbliver sammen?

»Så det var bare for at tage hensyn, og så lå jeg bare og læste nyheder og stod derefter op og lavede kaffe til os. Det viste de jo ikke på tv, men det var altså slet ikke så dramatisk,« griner hun og tilføjer, at hun selv blev overrasket over, at Mikael i første omgang havde opfattet det anderledes.

Senere i ugens afsnit er Melissa og Mikael til parterapi hos programmets psykolog, Gert Martin Hald.

Både Melissa og Mikael bliver følelsesmæssigt påvirkede af samtalen, og som seer kan det virke drastisk, at Mikael kører alene hjem derfra bagefter, men det var det slet ikke, forsikrer Melissa.

»Det var hele tiden meningen, at han skulle køre hjem til sig selv. Han bor jo i Engesvang (i Midtjylland, red.) og skulle hurtigt videre for at undgå myldretrafikken i København.«

Melissa fra København og Mikael fra Engesvang blev i året sat sammen i DRs 'Gift ved første blik'. Foto: DR Vis mere Melissa fra København og Mikael fra Engesvang blev i året sat sammen i DRs 'Gift ved første blik'. Foto: DR

Hun tilføjer:

»Vi vidste ikke på forhånd, at vi ville blive berørte over terapi-timen, og derfor kom det til at fremstå lidt dramatisk, men der var simpelthen bare ikke tid til at tale ordentlig sammen lige efter. Vi snakkede sammen senere på dagen, så der var slet ikke noget der.«

Melissa understreger, at hun og Mikael generelt set havde det godt sammen.

Hun fortæller derudover, at hun fra start af havde lovet sig selv og Mikael at give eksperimentet en reel chance, og derfor overvejede hun aldrig at give op undervejs, selvom den fysiske tiltrækning ikke umiddelbart var til stede.

»Jeg havde lovet i min bryllupstale at give det en reel chance, også når det blev hårdt. Jeg vidste jo også, at min tidligere måde at date på ikke havde givet pote, så hvis jeg bare gav op, når det blev hårdt, så havde jeg jo ikke lært noget,« forklarer hun.

Hvordan Melissa og Mikaels forhold herefter udvikler sig, må du vente med at se i de kommende afsnit af 'Gift ved første blik'.

Herunder kan du høre seneste afsnit af B.T.s podcast 'Det vi taler om':