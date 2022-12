Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Hvis julekalenderen er af stor menneskelig og kunstnerisk kvalitet, bør den vises,« siger Jesper Wung-Sung til B.T.

Han har som forfatter vundet priser for slægtsromanen 'En anden gren' om sin kinesiske oldefar, der blev bragt til Danmark og udstillet i Tivoli.

Historien indgik ligeledes i hans børnebog 'Lynkineser', der også udbasunerer hans egne følelser som barn over at have et mærkeligt efternavn og ikke altid passe ind.

En af pointerne bag de barske fortællinger er, at børn »kan tåle langt mere, end man går og bilder sig ind. Jeg ville aldrig nogensinde censurere noget af hensyn til børn – vi tager alt for mange hensyn til dem,« som Jesper Wung-Sung sagde til Information tilbage i 2018.

I dag er det tilbagetrækningen af Pyrus-julekalenderen 'Alletiders Julemand', der er det helt store diskussionsemne. En beslutning, som TV 2 traf på grund af potentielt stødende scener, der kan være nedværdigende overfor sorte mennesker.

I stedet valgte TV 2 at sende efterfølgeren 'Alletiders Eventyr', selvom den ligesom sin forgænger indeholder stereotypiske fremstillinger af andre mennesker og kulturer – her kinesere.

»I Kina siger de ’pingeling’ hver gang, at de får ris,« synger nissen Kandis til tvillingerne Mille og Molly, der folder hænderne iført kinesiske stråhatte og kimonoer.

TV 2 selv kalder kulturskildringen for »utidssvarende« – og 'Alletiders Eventyr' for noget, man »ikke ville have lavet« i dag.

Nissen Kandis med tvillingerne Mille og Molly i Pyrus-julekalenderen 'Alletiders Eventyr', som TV 2 viser i stedet for den planlagte - og nu fjernede - Pyrus-kalender 'Alletiders Julemand'. Vis mere Nissen Kandis med tvillingerne Mille og Molly i Pyrus-julekalenderen 'Alletiders Eventyr', som TV 2 viser i stedet for den planlagte - og nu fjernede - Pyrus-kalender 'Alletiders Julemand'.

Men den julekalender får lov at bestå, modsat sin 25 år gamle forgænger 'Alletiders Julemand'. For TV 2 »vil ikke redigere og klippe om i indhold, der er produceret i en anden tid«.

Det er ellers en løsning, som flere har foreslået. Eksempelvis hovedpersonen selv, Pyrus-skuespilleren Jan Linnebjerg.

Jesper Wung-Sung derimod lægger vægt på åbenheden. At man står frem og ærligt fortæller, at man er blevet klogere siden.

»Jeg har aldrig selv villet dunke Tivoli oven i hovedet for at have arrangeret menneskeudstillinger, for det var en anden tid,« forklarer forfatteren til B.T.

»Men jeg synes til gengæld, at det ville klæde forlystelsesparken at stå ved i stedet for at fortie fortiden.«

Forfatteren Jesper Wung-Sung er fjerde generation af dansk-kinesisk afstamning. Hans oldefar kom hertil fra Kina for at deltage i Tivolis etnografiske udstilling i 1902. Foto: LISELOTTE SABROE Vis mere Forfatteren Jesper Wung-Sung er fjerde generation af dansk-kinesisk afstamning. Hans oldefar kom hertil fra Kina for at deltage i Tivolis etnografiske udstilling i 1902. Foto: LISELOTTE SABROE

Samme perspektiv kan han overføre til debatten om Pyrus-julekalenderne.

»Jeg har ikke set Pyrus, men hvis julekalenderen er af stor menneskelig og kunstnerisk kvalitet, bør den vises – eventuelt bakket op af en forklaring på, hvorfor den indeholder scener eller optrin, som i dag kan virke stødende,« mener Jesper Wung-Sung.

Men det har TV 2 altså afvist at gøre. Dog har vi i disse dage en meget offentlig debat om julekalender-censur – hvor det synes at ligne, at langt de fleste er kritikere, der mener, at hensynet til de omtalte kulturer er gået for vidt.