Hun vil bare rave med de hårde drenge, sige: 'Fuck' til hiphop, have sex på forsædet af en bil og nyde synet af en mand, der har pumpet overarmen godt op med det farlige stof synthol.

Det er handlingen i sangen 'Rave med de hårde drenge', som hiphopgruppen Fuld Effekt deltager med i dansk Melodi Grand Prix til marts.

Men hvis gruppen, bestående af Zacchary 'Zacdaddy' Dyrbye, Claus 'Spytclaus' Thomsen, Alexander 'Beefsupreme' Dyrbye og Kasper 'DJ Speakr' Nielsen, vinder det danske Melodi Grand Prix, vil de blive tvunget til at lave teksten om.

I et regelsæt, som DR allerede udstak, da de i august opfordrede danskerne til at sende sange ind til konkurrencen, lød det blandt andet, at en sang for eksempel ikke må 'indeholde kompromitterende politiske budskaber, bandeord eller anden uacceptabel sprogbrug', hvis den vinder og går videre til Eurovision.

Og det harmonerer tydeligvis ikke med 'Rave med de hårde drenge', der åbner med et 'Hold nu kæft', hvorefter der både bliver sunget 'Fuck' to gange og lavet en stønnelyd efter en linje om at have sex på forsædet af en bil.

Herudover er det vist også første gang, en grandprixsang har handlet om en kvindelig hovedperson, der drømmer om at tage til raveparty langt ude i skoven sammen med 'mænd, der drikker sygt meget vand, når de fester' – en reference til, at de er på stoffer i stedet for at drikke alkohol.

Desuden kan samme kvinde lide 'en stor arm fyldt op med synthol', lyder det i teksten – synthol er en olie, som især bodybuildere sprøjter ind i musklerne for at få dem til at se større ud, og som kan være direkte farlig at bruge.

Men at sangen skal skrives om, hvis den vinder det danske grandprix, tager de fire drenge med et skuldertræk.

»Det en del af gamet ligesom offside i fodbold,« siger de til B.T.

De bakkes op af programansvarlig for Melodi Grand Prix, Erik Struve Hansen, der ikke har tænkt sig at rette ind, blot fordi europæerne tilsyneladende er mere bornerte.

»Vi bestemmer selv reglerne i det danske, og der har det været vigtigt for os, at det er dansk helt ind i til benet. Det skal derfor afspejle den danske musikscene, som den ser ud lige nu og med det sprog, der bliver brugt.«

Erik Struve Hansen understreger dog, at der er en grænse. For eksempel må man ikke have racistiske budskaber eller synge noget nedsættende om bestemte befolkningsgrupper.

Om tekstlinjen, hvor det diskret antydes, at der tages stoffer til ravefesten, siger han:

»Jeg synes ikke, det på den måde er en opfordring til at tage stoffer – og det ville heller ikke have hørt sig til i et grandprix.«

Han mener ikke, der er tale om falsk varebetegnelse, hvis seerne stemmer på 'Rave med de hårde drenge' for at ryste lidt op i Eurovision og få nogle provokerende temaer og ord ud til europæerne – uvidende om, at den vil blive censureret.

»Det er jo sket mange gange før i den internationale musikhistorie, at kendte sange er blevet censureret i forbindelse med shows som MTV Awards og Grammy'en, hvor ord er blevet bippet væk eller ændret. Og det står også alle deltagere frit for, om de vil oversætte deres danske sang til engelsk. På den måde kommer der jo også til at ske en ændring, hvis den går videre.«

Og Fuld Effekt har netop tænkt sig at oversætte 'Rave med de hårde drenge' til engelsk, hvis de vinder.

»Vi har allerede oversat den og den er vildt sjov – vi siger bare ikke 'fuck'. Vi synes faktisk, at den engelske version er blevet fantastisk, og Måneskin (sidste års italienske vindere, red.) fjernede også 'fuck' fra deres sangtekst da de spillede til Eurovision og vandt hele verdens kærlighed,« siger de og tilføjer:

»Selv uden bandeord er 'Rave med de hårde drenge' en fucking banger (et hit, red.).«

