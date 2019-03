Reaktionerne har været mange, kritiske og til tider ubehagelige for ønskebarnet Bellas forældre.

Siden Peter og Mai lukkede Danmark ind i deres mest intime øjeblikke i DR-serien 'I Danmark er jeg født', har de skullet stå på mål for mange kommentarer om børneopdragelse.

»Vi har fået henvendelser fra folk, vi ikke kender, der skriver, at vi ikke er helt mentalt sunde og raske. De synes, det er synd for Bella, og at de vil redde hende. Vi har fået meget få positive reaktioner. Måske udgør det en halv procent, og det er højt sat,« fortæller 34-årige Mai Thi Truc Pham.

I programmet følger man nogle danskere i deres første leveår og andre i deres sidste tid. I det første af fire afsnit viser Mai og Peter deres liv før, under og efter, at deres ønskebarn Bella kom til verden i december 2017.

Det bliver hurtigt konstateret, at deres datter kun skal have det bedste - både barnevogn, autostol og skoler - og hun skal også være den bedste.

»De ambitioner, vi har med hende, er forholdsvis store. Hun skal have succes med sit liv i forhold til karriere. Vi har nogle ambitioner om, at hun bliver til noget større,« siger Mai i afsnittet, der blev sendt i mandags.

Her ser man også Bellas far, 41-årige Peter Klitz, som taler engelsk til sin datter, så hun kan mestre sproget flydende i en meget tidlig alder. For på den måde bliver det nemmere for hende at lære et tredje og fjerde sprog senere i livet.

De høje ambitioner og store forventninger, de som forældre har til deres nyfødte barn, har dog affødt en del kritik.

'Hun var lige spyttet ud, da de snakkede om, at hun skulle være direktør. Der ligger allerede et ufatteligt stort pres på den lille piges skuldre. Må da håbe, at de kan takle det, hvis hun ikke lever op til deres forventninger. De skulle seriøst have noget hjælp,' lyder en af kommentarerne på Facebook-siden for DR1.

'My god. Nogle forfærdelige forældre ... Slap da lige af og lad barnet være barn da,' skriver en anden.

Men ligesom Bella, der i dag er 15 måneder gammel, har Peter og Mai også selv udviklet sig. De er vokset med opgaven som forældre.

»Før hun blev født, havde vi for høje forventninger, men vi var ikke klogere, og det er vi blevet nu,« siger Mai.

»Vores liv er helt anderledes, end da programmet blev optaget. Vi er blevet meget klogere som førstegangsforældre. Vi havde i begyndelsen en illusion om, hvordan tingene skulle være. Forventninger til os selv og til vores førstefødte barn. Men man lærer, at de ønsker, drømme og forventninger ikke altid bliver udlevet, når man står med sin baby, som har sine egne holdninger og sin egen vilje.«

Mai, Peter og Bella (Privatfoto). Vis mere Mai, Peter og Bella (Privatfoto).

Peter og Mai føler ikke selv, at de lægger et pres på Bella. Peter taler stadig engelsk til hende, men det er mest, når de leger sammen, og han gjorde det heller ikke de første måneder af Bellas liv.

Som forældre fastholder de stadig ønsket om at give hende de bedste forudsætninger i skolen, og sproget er en del af det.

»Shitstormen har ikke ændret vores syn på opdragelse, da den virkelighed, som programmet skildrer, ikke er den virkelighed, vi lever i. Vi taler stadig engelsk til Bella, fordi vi mener, det er en gave, men vi presser hende ikke. Det kan vi heller ikke, fordi hun er viljestærk og selv vil bestemme.«

På Facebook falder det også mange seere for brystet, at Mai i udsendelsen fortæller, at hun ville blive stolt, hvis Bella en dag blev direktør.

»Det med, at Bella kan blive direktør, er taget ud af en kontekst. Vi blev spurgt om, hvordan vi ville have det, hvis hun blev direktør, så det var ikke mig, der kom ind på det i første omgang. Hvis hun vil blive det, støtter vi hende gerne, hvis hun vil være noget andet - blive pædagog - så støtter vi hende også i det.«

Mai fortæller, at Bella nu går i vuggestue og har udviklet sig til en energisk, observant og temperamentsfuld pige. Selvom shitstormen på de sociale medier ikke har været rar for den lille familie, har de fået positive tilbagemeldinger på programmet fra deres nærmeste.

Og det er dem i den virkelige verden, som tæller, mens alle andre, der dømmer dem, kun gør det ud fra 15 minutters tv, siger hun.