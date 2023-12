Ulver Skuli Abildgaard, der spiller Valdes morfar i TV2s julekalender 'Valdes jul', tog for to år siden et valg, der skulle ændre hans liv.

Han blev uddannet skuespiller fra Odense Teater i 1984 og har igennem karrieren spillet en masse teater og medvirket i en lang række store tv-serier, men det kan også være hårdt at arbejde freelance, fortæller han:

»Man lever med en usikkerhed, om der nu kommer noget arbejde. Det er en uro.«

Ulver Skuli Abildgaard er i dag 68 år.

Han troede, at han skulle arbejde til han stillede træskoene, men for to år siden fandt han ud, at han han havde råd til at gå på pension og kun lave det arbejde, han har lyst til.

»Renten var lav, så jeg fandt ud, af at jeg kunne lægge mit lån om. Min kone og jeg indså, at vi godt kunne klare os for de få penge, vi har,« fortæller han og smiler.

»Det har været en kæmpe frihed. Jeg har altid tænkt, at der ikke var noget, der hed pension for mig, men nu har jeg fået en masse tid til mig selv, til mine børnebørn og generelt bare til at hygge mig.«

Den 'morfar' man ser i 'Valdes jul' ligner med andre ord den person, som Ulver Skuli Abildgaard også er i virkeligheden, forklarer han.

»Jeg har prøvet at være så meget mig selv, som jeg overhovedet kan. Jeg er selv morfar med et sjette barnebarn på vej. Jeg bor også tæt ved vand og skov og er blandt andet ude og fiske en del.«

Siden de i foråret afsluttede optagelserne af 'Valdes jul', har Ulver Skuli Abildgaard holdt fast i sin pensionisttilværelse og kun undervist en lille smule i drama.

»Jeg har fået nogle tilbud om teaterjobs til foråret, men dem har jeg sagt nej til. Jeg gider ikke længere tre måneder i Lønstrup. Det er så ensomt og træls«, griner han.

