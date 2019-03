Simona var meget skeptisk omkring at medvirke i TV3-programmet, men endte alligevel med at sige ja af helt særlig årsag.

Vi kender Simona fra DR3-programmerne ‘Simona overlever’ og ‘Prinsesser fra blokken’.

Lige nu er hun dog aktuel i ‘For lækker til love’, der må siges at være et noget anderledes tv-program.

Simone fortæller i den forbindelse, at hun var meget i tvivl, om hun skulle være med i ‘For lækker til love’, idet det var så anderledes end at lave dokumentar-programmer.

Alligevel var der flere ting, der talte for, at hun skulle medvirke, og derfor blevet svaret ja:

»Jeg var meget skeptisk omkring at medvirke, og jeg har overvejet det rigtig meget. Men fordi jeg også gerne vil vise en anden side af mig selv end den, man har set i DR3-programmerne, så sagde jeg ja. Jeg er nemlig ikke kun seriøs og har haft en hård fortid, jeg er også sjov og helt almindelig. Desuden er det også rigtig dejligt at komme i gang med at date, eftersom jeg er blevet single efter de fire år med Arik. Ligeledes er det også en udfordring at være med, hvilket jeg gerne ville tage op,« forklarer Simona og fortsætter:

»Men jeg overvejede at lade være med at være med, fordi jeg er blevet kendt som denne her meget seriøse pige, der har noget på hjerte og har haft en fortid, der har været meget dyster. Så jeg var lidt bange for, at min seriøsitet ville flyve fra mig, hvis jeg deltog i et reality-program. Men nu har folk jo fået bekræftet fra de andre programmer, at jeg ikke er dum eller noget, og folk, der kender mig, ved, at jeg er sådan, som jeg er i ’For lækker til love’. Jeg er kræsen og lidt mærkelig med de udtryk, jeg bruger. Men det har jeg det fint med, for folk, der kan se igennem det, er også intelligente mennesker, der ved, hvordan man bruger sin hjerne. Og så håber jeg jo også bare, at jeg kan finde manden, jeg kan dele mit liv med gennem programmet.«

Nej tak til ‘Paradise’

Selvom Simona har været glad for deltagelsen i ‘For lækker til love’, er hun dog usikker på, om vi får hende at se i mere reality-tv:

»Jeg ved ikke, om jeg kan finde på at lave mere reality-tv end det her program. Det må fremtiden vise, men det er i hvert fald ikke sådan, at jeg melder mig til ‘Paradise’ til næste år. Det har dog været super sjovt at være med, og det har været super nice at opleve en anden tv-verden. Så jeg kunne godt være klar på en sæson to, hvis det bliver aktuelt,« forklarer Simona.

»Det har også været lærerigt at være med, og nu føler jeg mig mere parat til at lave noget andet tv, som jeg også er i gang med. Den film, jeg er i gang med at lave om min hårde opvækst, der skal jeg nemlig selv være med til slut i filmen, og der har ‘For lækker til love’ hjulpet mig med nogle ting. Jeg kan ikke sige endnu, hvad jeg skal lave i filmen, eller hvem der kommer til at være skuespillerne i filmen, men jeg kan afsløre, at det er nogle store skuespillere, og det er jeg meget beæret over. Det er så nice,« tilføjer hun.

